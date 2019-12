Kühlungsborn

Mit dieser Resonanz hatten die Organisatoren des Silvesterlaufs in Kühlungsborn nicht gerechnet: Alle 400 Startplätze waren belegt, weitere Anfragen für die 5 und 10 Kilometerläufe und die 10 Kilometer Wanderung mussten aus organisatorischen Gründen abgelehnt werden. Die Lauf- und Wanderbegeisterung wächst, daher werden 2020 weitere Laufevents in Kühlungsborn und Bad Doberan ins Leben gerufen, kündigt Mitorganisator Torsten Dunkelmann an.

Aus Dresden, Wilhelmshaven und Bremen sind die Teilnehmer für den Silvesterlauf unter anderem angereist. Viele sind im Urlaub über die Feiertage im Ostseebad.

Michaela und Michael Schulze sowie Christiane Gudera sind aus Laage für den Silvesterlauf nach Kühlungsborn gekommen. Quelle: Anja Levien

Michael und Michaela Schulze sowie Christiane Gudera sind aus Laage an die Küste gefahren. „Es ist ein kleiner Wettkampf zum Ende des Jahres“, sagt Michael Schulze und freut sich über das Angebot des Silvesterlaufs. „Die Ostseeküste spricht uns an und animiert hier zum Laufen“, erläutert der 49-Jährige. Zwischen zehn Kilometer und Halbmarathon-Distanz laufe er regelmäßig.

Der Silvesterlauf führt durch den Stadtwald. Für die 10-Kilometer-Distanz werden zwei Runden durch den Wald absolviert. Start und Ziel ist auf dem Sportplatz am Hermann-Löns-Weg. Auf die Promenade mit Blick auf die Ostsee geht es für die Läufer nicht. „Die ist zu voll, da würden wir als Läufer stören“, sagt Torsten Dunkelmann, der die Wanderungen „Dein Ostseeweg“ organisiert. Zusammen mit der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn und der Laufschule Ostseezeit von Peter Zettl ist er für das Lauf- und Wander-Event am Silvestertag, das zum zweiten Mal stattfindet, verantwortlich.

Silvesterlauf als Event für die kommenden Jahre

„Wir haben die Onlinemeldung abgebrochen, weil die Nachfrage so hoch war“, sagt Torsten Dunkelmann. Organisatorisch konnten es nicht mehr als 400 Teilnehmer werden, allein schon wegen der Medaillen und Urkunden. „Qualität geht vor Quantität“, sagt er. Der Silvesterlauf solle nachhaltig sein. „Für nächstes Jahr müssen wir aufstocken“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian, der sich über die hohe Beteiligung freut.

Der Bürgermeister gibt die „Startschüsse“ für den Silvesterlauf, in dem er mit einer Rassel das Signal gibt. Den Anfang machen die Kleinen. Beim „Bambini-Lauf“ geht es eine Runde um den Sportplatz.

Ines Brzoska und Dani Grospitz warten auf den Start für die Wanderung. Die Bad Doberanerinnen sind begeisterte „ Ostseeweg“-Wanderinnen. „100 Kilometer habe ich schon mitgemacht und geschafft“, sagt Dani Grospitz. „Bei den Wanderungen lernt man immer Leute kennen und knüpft Kontakte.“ Ines Brzoska nickt zustimmend. „Heute ist schönes Wetter, wir haben Lust und die Bewegung nach den Feiertagen tut gut.“

„Danke, dass ihr so ein großes Interesse zeigt, an diesem Lauf und das es so ein riesiges Feld geworden ist“, sagt Rüdiger Kozian kurz vorm Start zu den Sportlern. „Ich wünsche euch, dass ihr gut die Strecke bewältigt und ihr mit euch und eurer Zeit zufrieden seid und ihr heute Abend schön feiern könnt und gut ins neue Jahr kommt.“ Dann zählt Rüdiger Kozian runter und gibt mit der Rassel das Signal.

Drei neue Laufveranstaltungen

„Wir wollen Einwohner und Gäste aktiv bewegen“, sagt Torsten Dunkelmann. „Wir wollen das Laufen in Kühlungsborn steigern.“ In den Wanderungen „Dein Ostseeweg“, die übers Jahr stattfinden, ist das Ostseebad bereits Bestandteil. „Wir wollen aber ein paar neue Geschichten machen“, sagt Dunkelmann und kündigt für den 17. Juni einen Firmenlauf in Kühlungsborn an, für den 11. Juli einen Stadtwaldlauf sowie für den 8. August einen Stadtlauf in Bad Doberan.

Von Anja Levien