Silvesternacht in Kühlungsborn: Polizei bittet um Hinweise

Kühlungsborn

Die Polizei Bad Doberan bittet um Mithilfe. In der Nacht zum 1. Januar sind in Kühlungsborn 35 Schachtdeckel für die Regenentwässerung entnommen und im Umfeld abgelegt worden. Betroffene Bereiche waren die Straßen Wittenbecker Landweg, Bruhnhöver Möhl und Am Achterstieg. Die Polizei hat eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 038203 560 zu melden. Die Unbekannten waren ab 2 Uhr nachts unterwegs.

Von Anja Levien