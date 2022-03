Skateranlage in Bad Doberan ist gesperrt

Bad Doberan

Die Skateranlage am Verbindungsweg in Bad Doberan ist noch bis Freitag gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Rampen. Wie Bürgermeister Jochen Arenz mitteilt, hätten sich Platten gelöst, über die die Skater fahren. „Wenn da jemand stürzt, ist das gefährlich“, so Arenz. Daher komme jetzt eine Betonschicht über die Platten, so dass die Schrauben der Platten sich nicht mehr lösen können.

Die Skateranlage wird von den Kindern und Jugendlichen der Stadt viel genutzt. Die Stadt plant, eine neue Anlage auf dem Drümpel in der Nähe der B 105 zu errichten. „Das Lärmgutachten hat ergeben, dass das möglich ist“, sagt Arenz. Im Haushalt der Stadt sei das Geld für die neue Anlage eingestellt. Dieser muss von den Stadtvertretern noch genehmigt werden. Das soll auf der Sitzung am 31. März geschehen. „Wenn das passiert, wollen wir in diesem Jahr die Planungen angehen und im nächsten Jahr die Anlage bauen“, erläutert Jochen Arenz.

Die derzeitige Skateranlage liegt zwischen dem Schulcampus Am Kamp und dem Sportplatz am Busbahnhof. „Sie ist 15 Jahre alt und soll daher erneuert werden“, so Arenz. Doch weil der Platz in unmittelbarer Schul- und Hortnähe für mögliche Erweiterungen dieser Einrichtungen benötigt werde, war ein neuer Standort gesucht worden.

Kompletter Hortneubau wird nicht mehr verfolgt

Einen kompletten Hortneubau, wie bis vor einigen Monaten noch angedacht, werde vorerst nicht weiterverfolgt. Durch die Änderung der Schuleinzugsgebiete für die Grundschüler habe es eine Entlastung gegeben, so Bürgermeister Arenz. Die Stadt hatte sich wegen der Raumsituation an den Landkreis gewandt. Derzeit nutzt der Hort der Lessinggrundschule Klassenräume der Grundschule mit. Der Kreistag hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass Schüler aus Reddelich und Steffenshagen statt in Bad Doberan jetzt in Kröpelin in der Grundschule Am Mühlenberg eingeschult werden.

Auch wenn ein kompletter Hortneubau vom Tisch sei, werde die Fläche der Skateranlage zeitnah für den Campus benötigt. „Wir haben jetzt nur nicht mehr so einen Zeitdruck“, so Arenz.

Laufen die Bauarbeiten auf der Skateranlage nach Plan, könnte sie am Freitag, 18. März, wieder freigegeben werden.

Von Anja Levien