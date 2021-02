So arbeiten Mecklenburgs Polizisten in der Corona-Zeit

Wismar/Rostock

Eine neue Aufgabe, um die sich Mecklenburgs Polizisten während der Pandemie kümmern müssen, ist das Einhalten der Corona-Maßnahmen zu überwachen. So wie am späten Nachmittag des 15. Februars, als in Wismar zu einem Spaziergang durch die Wismarer Altstadt eingeladen wurde – von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Bei solchen Veranstaltungen muss die Polizei kontrollieren, ob Masken getragen und der Mindestabstand eingehalten. Aber auch im normalen Alltag wird danach regelmäßig geschaut.

Uwe Oertel, Leiter der Polizeiinspektion Wismar Quelle: Polizei

„Schwarze Schafe gibt es natürlich immer“, meint Uwe Oertel, Leiter der Wismarer Polizeiinspektion. Einige würden pöbeln und schimpfen. Doch diejenigen, die gegenüber den Beamten ausfällig werden, seien oft auch die, die immer so auf Polizei reagieren. „Die meisten Menschen sind vernünftig und haben Verständnis dafür, dass es Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie braucht, auch wenn das unangenehm ist“, ergänzt Oertel.

Wandern durch Stadtteile

Stefan Damrath, Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen in Rostock Quelle: Polizei

Auch im Rostocker Stadtgebiet schaffen die Kontrolle von Corona-Maßnahmen und zahlreiche Demonstrationen zum Beispiel der „Querdenker“ zusätzliche Arbeit für die Polizei. „Zurzeit wandern sie mit ihren Demos durch die Stadtteile“, berichtet Stefan Damrath, Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen. In dessen Zuständigkeit liegt auch das Impfzentrum in der Hansemesse, das nach den Beschädigungen Anfang des Jahres besonders geschützt wird.

Im Polizeirevier Lichtenhagen hat es bisher noch keinen Corona-Fall bei den Mitarbeitern gegeben. Die Schutzmaßnahmen greifen, obwohl die Beamten bei ihrer täglichen Arbeit mit vielen Menschen zusammenkommen, teils auch ziemlich dicht beieinander stehen. „Bei Fällen häuslicher Gewalt müssen die Beamten oft in Wohnungen, wo sich Menschen ohne Mundschutz aufhalten, manchmal aus mehreren Haushalten“, berichtet Stefan Damrath. Öfter sei dabei auch körperliches Eingreifen nötig. „Doch unsere Beamten sind gut ausgerüstet, deshalb hat es glücklicherweise bisher keine Ansteckungen gegeben.“

Internetwache ausgebaut In den letzten Jahren hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern immer stärker ihre Internetpräsenz ausgebaut. Unter der Adresse www.polizei.mvnet.de kann man inzwischen eine ganze Reihe polizeilicher Angelegenheiten mithilfe von Onlineformularen erledigen oder zumindest anstoßen, ohne gleich persönlich auf die Wache gehen zu müssen. Unter dem Stichwort „Internetwache“ kann man polizeiliche Hinweise geben, man kann in einem entsprechenden Formular auch eine Anzeige erstatten. Für ein häufiges Delikt, nämlich Fahrraddiebstahl, gibt es sogar ein spezielles Meldeformular, in dem die für die Polizei wichtigen Angaben zu so einem Diebstahl konkret abgefragt werden. Teil des Formulars ist auch immer eine Belehrung über die rechtlichen Aspekte einer solchen Anzeige. Die Polizei weist darauf hin, dass der Meldende sich selbst strafbar macht, wenn er eine rechtswidrige Tat vortäuscht oder wissentlich falsche Angaben macht, durch die jemand zu Unrecht verdächtigt wird. Auch auf Facebook hat die Polizei Mecklenburg-Vorpommern eine aktiv gepflegte Seite. Hier werden jeweils aktuell Fahndungen, Warnungen oder Tipps zur Vorbeugung von Straftaten veröffentlicht, auch über Einsätze wird berichtet.

Zwölf-Stunden-Schichten

Mit der Einführung von Zwölf-Stunden-Schichten versucht die Polizei, die Ansteckungsgefahr von Mitarbeitern untereinander gering zu halten sowie die Verfügbarkeit und Flexibilität zu verbessern. „Bis jetzt funktioniere das gut“, zieht Wismars Inspektionsleiter Uwe Oertel eine positive Bilanz. Die Gesundheitsschutz-Maßnahmen hätte auch in der Welterbe-Stadt dafür gesorgt, dass es bis jetzt noch keinen Corona-Fall unter den Mitarbeitern gab. Einmal hätte bei einem Kollegen mit Erkältungssymptomen einen positives Schnelltest-Ergebnis vorgelegen. Daraufhin sei schnell Ersatz organisiert worden. Mehr ist nicht nötig gewesen – es war ein Fehlalarm: Der Corona-Test im Krankenhaus war negativ.

Uwe Oertel findet, dass die Corona-Situation den Arbeitsalltag belastet – vor allem wegen des Mangels an persönlichem Austausch: „Wenn man sich bei einer Besprechung direkt gegenübersitzt, ist das etwas ganz anderes als am Telefon – da geht doch einiges an Nuancen verloren“, erklärt er. Doch seit Monaten erfolge wie in anderen Betrieben vor allem interner Informationsaustausch telefonisch oder per Mail.

Möglichkeiten ausloten

Außerdem wird versucht, möglichst viel im Homeoffice zu bearbeiten, vor allem im Bereich der Verwaltung. Einen positiven Corona-Aspekt sieht der Inspektionsleiter im Ausloten der Möglichkeiten, „wie weit man bei Umstrukturierungen und Arbeitsmodellen wie Homeoffice gehen kann, ohne den polizeilichen Betrieb zu gefährden“, erklärt Uwe Oertel und ergänzt: „Auch die Mitarbeiter selber können jetzt erfahren, wie das wirklich für sie ist.“ Daraus könne man auch für normale Zeiten wertvolle Erkenntnisse für künftige Arbeitsweise gewinnen.

Der Rostocker Revierleiter Stefan Damrath hat festgestellt, dass die Mitarbeiter die Zwölf-Stunden-Schichten unterschiedlich wahrnehmen. „Manche freuen sich darüber, weil die Arbeit so kompakter verteilt ist, man muss an weniger Tagen ins Büro.“ Das seien vor allem auch jüngere Mitarbeiter. Andere empfinden die langen Schichten eher als belastend. Manchmal werden die Schichten dann auch auf zehn Stunden verkürzt.

Enkeltrick nicht mehr so erfolgreich

Von den Straftaten her hat sich in Wismar nicht viel verändert: Auch Fälle häuslicher Gewalt würden im Wismarer Bereich nicht merklich häufiger gemeldet als sonst. „Bezüglich des sogenannten Enkeltricks gibt es viele Versuche, die aber gar nicht so oft erfolgreich sind“, berichtet Uwe Oertel. Sowohl Bankmitarbeiter als auch Senioren seien aufmerksamer als früher und würden zunehmend durch Rückanrufe und Nachfragen die Betrugsversuche auffliegen lassen.

Die Internetangebote der Polizei (siehe auch Kasten) werden nach Oertels Eindruck genutzt, aber auch nicht überlaufen. „Der persönliche Besuch der Polizeistationen ist offensichtlich immer noch für viele der normale Weg“, sagt er. Dabei schwankt der Besuch der Stationen zeitlich manchmal stark, aber das sei schon immer so gewesen. „Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, auch vom Wetter“, erklärt der Inspektionsleiter.

Keine Präventionsarbeit möglich

Ein wichtiges Arbeitsfeld der Polizei, die Präventionsarbeit, ist zurzeit fast völlig heruntergefahren. Gerade bei der sehr beliebten Seniorenberatung dürfe die Zielgruppe nicht durch zusätzliche Kontakte gefährdet werden. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist momentan kaum möglich. Für die geht die Polizei oft in die Schulen, doch auch die sind momentan nur sehr eingeschränkt geöffnet. Die sonst in diesem Bereich tätigen Kollegen werden deshalb anderweitig eingesetzt.

Die mehr als 300 Mitarbeiter der Polizeiinspektion Wismar sind sehr engagiert, freut sich Uwe Oertel. Er sei stolz darauf, wie die Kollegen mitziehen. „Alle wollen dazu beitragen, dass unsere Arbeit auch unter den schwierigen Bedingungen weiter gut funktioniert.“

Viele Aufgaben in Lichtenhagen

Auch in Rostock gibt es momentan keine Präventionsarbeit mit Senioren oder Kindern. Was allerdings nach wie vor stattfindet, wenn auch in stark eingeschränktem Umfang, ist die individuelle Beratung von Menschen, die ihr Zuhause sicherer machen möchten.

Nach wie vor würden viele Opfer persönlich auf die Wache kommen. „Das Internet ist gut für die Meldung von kleineren Einbrüchen oder Fahrraddiebstählen. Aber die persönliche Bearbeitung ist zum Beispiel bei einer Sexualstraftat wichtig, wenn die Frauen mit einer Vertrauensperson zur Wache kommen können“, betont Stefan Damrath. In das Polizeirevier Lichtenhagen könnten wegen des begrenzten Platzes in der Corona-Zeit höchstens zwei Besucher gleichzeitig eintreten. Das reiche aber normalerweise auch aus, Schlangen vor dem Revier bilden sich nicht. „Zurzeit können wir unsere Aufgaben gut erfüllen“, stellt der Revierleiter fest.

