„Der Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann“, sagt der Weihnachtsmann entschieden. Er ist etwas ungehalten über die neugierige Reporterfrage, ob es sich bei ihm nicht doch wohl um den Bad Doberanern gut bekannten Gerd Laqua handele. Aber das bestreitet der würdige Alte vehement. Und auch die Kinder haben da keine Zweifel: „Wer solchen Bart, solche Stiefel, solchen Mantel und vor allem solchen Stab mit Elchgeweih trägt, kann nur der echte Weihnachtsmann sein!“

Für ihn wird dieser Heiligabend etwas anders sein als sonst. Denn auch der Weihnachtsmann muss sich an die Corona-Regeln halten. Am 24. Dezember, Punkt 14.45 Uhr, pocht er an das erste Tor, wo er schon voll Vorfreude erwartet wird. Dann müssen seine Wichtel aber genau darauf achten, dass ihr Chef sich exakt an den Zeitplan hält. Denn wie der selbst zugibt, neigt er dazu, sich zu verplaudern. Doch meist genügt der Hinweis darauf, dass ja noch viele Kinder und ihre Eltern auf seinen Besuch warten, damit er sich wieder auf den Weg macht.

Weihnachtsmann bleibt vor der Tür

Der Bärtige weiß auch, dass er Alt und Jung in Corona-Zeiten nicht zu nahe kommen darf: „Abstand halten, ist zu diesem Fest das A und O. Direkt ins Haus kommen werde ich daher nicht. Den Kindern auch einmal über das Haar streichen oder sie auf den Schoß nehmen, fällt somit diesmal leider weg.“ Konsequent ist der Rauschebart auch in einem anderen Fall: Ehe er die Geschenke verteilt, möchte er ein Lied oder ein Gedicht hören.

„Und ich will natürlich auch wissen, ob die Kinder im zurückliegenden Jahr artig waren. Wem das nicht gelungen ist, muss ich etwas ins Gewissen reden. Doch das ist selten. Meistens sind die Lütten brav gewesen und haben die Gaben verdient.“ Ein erhobener Zeigefinger ist seine Sache nicht. Mehr hält er von einem guten Wort, einem kleinen Denkanstoß: „Schließlich möchte ich ja in strahlende und nicht in traurige Kinderaugen schauen.“

Glühwein und Stollen zum Fest

„Vermutlich klopfe ich gegen 19.45 Uhr an die letzte Tür. Danach geht es zurück in mein festlich geschmücktes Haus. Aber ehe ich es mir unter dem Tannenbaum bei einem Glühwein und Stollen gemütlich mache, gehe ich ausgiebig spazieren. Das brauche ich, um den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen und zur Ruhe zu finden“, sagt er voll Vorfreude auf den Feierabend nach dem schönen, aber anstrengenden Dienst.

Seit 1994 im Ostseepark Sievershagen

Verdient hat er diese Entspannung allemal, denn bereits seit dem 24. November ist er in Mantel und Stiefeln und vor allem im Ostseepark zu finden. Hier hat er seit 1994 seinen Stammplatz. „Diesmal konnte ich natürlich auch dort nicht solch engen Kontakt zu den Mädchen und Jungen haben wie sonst. Deshalb war mein großer, gemütlicher Sessel von einem Zaun umgeben. über den hinweg ich mich mit den Kindern unterhalten habe. Und die Näschereien ließ ich ihnen über eine Rutsche zukommen. Das war originell und praktisch“, berichtet der Weihnachtsmann.

Leider, so bedauert er, seien diesmal seine Besuche in Kindertagesstätten oder Schulen fast völlig ausgefallen. Dennoch hielt er in der Vorweihnachtszeit den Kontakt zu den Kindern: „Per Videobotschaft oder Skype habe ich meine kleinen Freunde erreicht und ihnen versichert, dass ich sie auch in diesem Jahr nicht vergessen werde. Darüber haben sie sich sehr gefreut.“ Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist als gewohnt – der Weihnachtsmann ist sicher, dass es 2021 wieder so sein wird wie früher. „Daher gilt auch in diesem Fall: Vorfreude ist die schönste Freude!“, schaut er optimistisch voraus.

Von Werner Geske