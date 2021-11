Bad Doberan

Statt einer hässlichen Baugrube gibt’s hinter dem Bad Doberaner Markt jetzt blühende Landschaften – wenn auch nur auf großer Leinwand: Um den Schandfleck rund um die Baustelle des eigentlich geplanten Wohn- und Geschäftshauses ein wenig zu kaschieren, hat die Verwaltung des unmittelbar angrenzenden Markt-Karrees jetzt einen großen Sichtschutz mit Fotos aus der Region aufgestellt.

Zumindest von der Straße Am Markt sind die halb fertig gemauerten Wände, zerfledderten Planen, abstehenden Rohre und das wuchernde Unkraut nun nicht mehr zu sehen. Der Betrachter kann sich vielmehr am Münster, dem Molli oder der Heiligendammer Ostseeküste erfreuen. Und wird spätestens ein paar Schritte weiter in der Marktstraße von der bitteren Realität eingeholt...

Von Lennart Plottke