So feiert das Blasorchester Bad Doberan seinen 50. Geburtstag

Am 1. Mai 1970 spielte das Bad Doberaner Jugendblasorchester zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf – es begleitete die damals übliche Mai-Demonstration in der Münsterstadt –was als Geburtsstunde des Klangkörpers gilt, der seit 1993 als Blasorchester Bad Doberan e.V unterwegs ist. Trotz der umfassenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ließen es sich die Mitglieder des Orchesters nicht nehmen, sich zu ihrem 50. quasi selbst ein Ständchen zu spielen.

Zunächst am Freitag zur vormittäglichen Freude der Anwohner des Münsterstädters Buchenberg-Karrees an der Welk-, Seidel- und Tarnowstraße. Später sollte es im Kammerhof weiter gehen. Mit beschwingten Melodien, wie dem Olsenbande-Soundtrack, sorgten die Musiker, unter Leitung von Winfried Kraeft, bei ihren zahlreichen Zuhörern, die in deutlichem Abstand blieben, für wippende Hüften und Füße.

Natürlich gab es reichlich Beifall und zustimmende Kommentare: „Tolle Sache, endlich was anderes“, „Schön mal wieder Bekannte zu sehen“, „Gute Musik, manchmal spielen einzelne Orchestermitglieder hier ja auch abends von ihren Balkons herunter. “

Für den 22. August ist auf dem Bad Doberaner Kamp, ab 14 Uhr, das große Jubiläumskonzert zum 50. Jahrestag des Blasorchesters geplant.

Von Thomas Hoppe