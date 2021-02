So geht es den Friseuren in MV vor der Wiedereröffnung am Montag

Rostock/Kühlungsborn/Demmin

Der Salon wurde umgeräumt, um die Abstandsregeln zu gewährleisten, die Schichtpläne stehen fest: Melanie Wagner ist auf die Wiedereröffnung ihres Friseursalons „Wagner Friseure“ in Rostock gut vorbereitet. Nach zweieinhalb Monaten Zwangspause geht es am Montag für sie und ihr Team wieder los. „Wir freuen uns natürlich sehr und stehen in den Startlöchern – das war schon eine sehr lange Zeit dieses Mal“, sagt sie. Den Kunden fehle nicht nur das Haareschneiden, sondern auch der persönliche Kontakt. „Vor allem die älteren Menschen, die jede Woche zum Waschen kommen, sind auf uns angewiesen.“

Melanie Wagner blickt dem Neustart jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen. Um wieder öffnen zu können, musste sie viel investieren – unter anderem in Hygienemittel und Masken. „Die Angst, dass das wieder nicht lange währt und wir doch wieder schließen müssen, begleitet uns. Ein dritter Lockdown wäre kritisch“, sagt sie. Fördermittel seien noch nicht angekommen, das Kurzarbeitergeld lasse auf sich warten. „Ich habe mir im privaten Bereich Geld geborgt. Das belastet mich sehr“, sagt sie.

Viele unmoralische Angebote

Ähnlich wie Wagner geht es vielen Kollegen in der Branche. „Zehn Wochen ohne Einnahmen sind für jedes Wirtschaftsunternehmen ein großer Verlust. Wir haben uns mit Rücklagen über Wasser gehalten“, sagt auch Janine Schacht, Mitinhaberin von „Ella Ju“ in Kühlungsborn. „Die Gesundheit steht an erster Stelle. Aber wir sind froh, unter den hygienischen Voraussetzungen wieder zu öffnen.“ Die Situation sei brenzlig, insofern sei die Stimmung in der Branche nun erwartungsvoll, bestätigt Landesinnungsmeisterin Ines Tietböhl, die die „City Haarmoden“ in Demmin betreibt. „Bei ganz vielen steht das Wasser mittlerweile bis zum Hals. Das Weihnachtsgeschäft ist uns durch die Lappen gegangen, im ersten Lockdown war es das Ostergeschäft.“

Tietböhl betont, dass es in den vergangenen Wochen viele unmoralische Angebote gegeben hat. „Ich habe das ganz deutlich abgelehnt. Schwarzarbeit ist nicht in meinem Interesse“, sagt sie. „Aber ich weiß von Kollegen, das es des öfteren häufige Anfragen und Angebote gab. Und wenn man sich draußen umsieht – es gibt viele, die frisch frisiert rumlaufen.“ Diesen Eindruck hat auch die Rostockerin Melanie Wagner. „Es hat mich schon sehr überrascht, wie viele Menschen plötzlich Angehörige haben, die auch Haare schneiden können“, sagt sie lachend. „Da weiß man gar nicht, ob das dann wirklich im privaten Bereich war.“

Farbunfälle: „Wir können nicht zaubern“

Selbst geschnittene Haare und Farbexperimente: Die Friseure sind gespannt, in welchem Zustand die Frisuren der Kunden sein werden. „Es wird nicht alles sofort machbar sein. Wir können viel, aber wir können nicht zaubern“, sagt die Innungsmeisterin. „Der Zeitaufwand wird bei vielen Farbkunden intensiver als gewohnt ausfallen, denn es sind nicht nur die Ansätze von 1,5 Zentimetern wie sonst, sondern schon ein bisschen mehr.“

Janine Schacht aus Kühlungsborn ist optimistisch. „Wir standen mit unseren Kunden im telefonischen Kontakt und haben Farben und Produkte zum Abholen zur Verfügung gestellt“, sagt sie. „Die Hilferufe waren sehr gering und ansonsten sind wir auf alles vorbereitet.“

400 Anrufe in einer Stunde

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, sei das Team kreativ bei den Öffnungszeiten. „Der eine Kollege arbeitet lieber früher und fängt dann ganz früh an, andere arbeiten spät“, sagt Schacht. „Ich denke, in den nächsten Wochen sollte sich das normalisieren.“

Während Melanie Wagners Team in Rostock vor dem Lockdown von früh bis spät gearbeitet hat, werden die Öffnungszeiten nun nur noch minimal ausgedehnt. „Außerdem öffnen wir jetzt auch montags und sind sonnabends länger da“, sagt sie. Als feststand, dass sie ab März wieder Termine vergeben kann, stand das Telefon nicht mehr still – am ersten Tag habe es allein in der ersten Stunde 400 Anrufe gegeben.

Preise angepasst: „Wir müssen Rücklagen schaffen“

Angepasst werden teilweise auch die Preise. So wird in Kühlungsborn vorerst ein Hygienezuschlag fällig. Die Dienstleitungen selbst sollen jedoch nicht teurer werden. Den Friseuren gehe es nicht darum, den verlorenen Umsatz wieder reinzuholen, betont Innungsmeisterin Tietböhl. „Doch die Kollegen werden sich nicht unter Wert verkaufen und das ist völlig richtig. Friseurarbeit ist Handarbeit und was Wert.“ Die Hygieneauflagen würden es auch nicht gerade einfacher machen. „Wer seine Preise bis dahin noch nicht angepasst hat, wird es spätestens jetzt getan haben.“

Im Salon von Melanie Wagner in Rostock steigen die Preise – abhängig vom Aufwand der Dienstleistung. Die Kosten für die ganzen Hygienemittel müssten einkalkuliert werden. „Nach diesen zwei herben Rückschlägen brauchen wir wieder Rücklagen – wir kämpfen ums Überleben.“

Von Katharina Ahlers