So geht es den Hotels in Kühlungsborn und Bad Doberan vor dem Neustart

Festgelegte Frühstückszeiten, Glasschutz an der Rezeption, Schulungen für Mitarbeiter – die Hotels in Kühlungsborn und Bad Doberan bereiten ihre Wiedereröffnung unter den Corona-Hygienebedingungen vor. Nicht alle Gastbetriebe starten am Montag.

Im Hotel Aquamarin in Kühlungsborn laufen die letzten Vorbereitungen. Im Frühstücksraum sind die Tische weiter auseinandergestellt, in der Küche wurden Pfannen und Töpfe geschrubbt, an der Eingangstür wird die Glasscheibe geputzt. Die ersten Tage ab Montag sind für die Hotelmitarbeiter ein Testlauf, bevor ab 25. Mai neben Gästen aus Mecklenburg-Vorpommern auch welche aus anderen Bundesländern anreisen können. „Es ist ein langsames Hochfahren des Betriebs“, sagt Hoteldirektor Stephan Giersberg, denn so viele Gäste aus MV, die ab 18. Mai übernachten dürfen, hätten sich nicht angemeldet. „So können wir testen, ob unsere Corona-Maßnahmen auch in der Praxis funktionieren“, sagt Giersberg.

Stephan Giersberg, Hoteldirektor Aquamarin: „Die Voranfragen für Juli und August sind Wahnsinn. Da müssen wir von den 60 Prozent Auslastung wegkommen.“ Quelle: Anja Levien

Spätestens für Juli wünscht sich der Hoteldirektor, dass eine hundertprozentige Auslastung wieder möglich ist. Bisher dürfen nur 60 Prozent der Zimmer vergeben werden. „Die Voranfragen für Juli und August sind Wahnsinn. Da müssen wir von den 60 Prozent wegkommen.“ Die Anfragen seien schon deutlich höher als in den Vorjahren. Bleibe es bei der Einschränkung, müsse er Leute anrufen und absagen.

Volle Auslastung wäre unter Corona-Bedingungen möglich

Dabei sei das nicht notwendig, denn im Hotel könnten die Hygienestandards bei voller Auslastung der mehr als 90 Zimmer eingehalten werden. „Wir haben ausreichend Räume für die Gastronomie, so dass wir in Schichten servieren können.“ Zudem müsse er für eine 60-prozentige Auslastung dennoch alle rund 50 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. „Wir arbeiten mit 100 Prozent Mitarbeitern für 60 Prozent Umsatz“, so Giersberg.

Upstalsboom schult Mitarbeiter

Die Upstalsboom Hotelresidenz & Spa in Kühlungsborn begrüßt ab dem 25. Mai wieder Gäste. „Wir konnten die Gäste aus MV an einer Hand abzählen“, begründet Hotelleiterin Maria Kuhl den späteren Start. Diesen konnten sie auf eine Woche später verlegen. Die Zeit bis dahin werde für Schulungen der Mitarbeiter genutzt.

„Im Housekeeping und in der Küche sind wir es gewohnt, unter hohen Hygienestandards zu arbeiten“, sagt Kuhl. Doch einige Punkte bei den Regelungen fühlten sich fremd an. „Zum Beispiel, dass wir Mundschutz beim Umgang mit dem Gast tragen müssen oder die starke Kontrolle des Gastes, wo er herkommt“, so die Hoteldirektorin. Das lasse sich zwar alles umsetzen, aber wie praktikabel das mit dem Gastgebergedanken sei, müsse man sehen. „Wir werden alle nicht den Urlaub bieten können, wie wir ihn gewohnt sind. Das muss uns allen klar sein, auch den Gästen.“

Für das Frühstück wird es drei feste Zeiten zu je anderthalb Stunden geben, damit sich nicht zu viele Menschen begegnen. Das gehe nur mit Anmeldung. „Dem Gast wird zunächst ein Stück Freiheit genommen.“ Spontan ausschlafen und jederzeit bis 13 Uhr frühstücken, sei also vorerst nicht möglich.

169 Zimmer zählt das Upstalsboom, 330 Gäste können hier unterkommen. „Wir haben viele Anfragen“, sagt Maria Kuhl. Doch durch die Begrenzung der Auslastung auf 60 Prozent mussten schon Kompromisse getroffen werden. „Wir konnten den Gästen bisher eine Verlegung auf einen anderen Zeitraum anbieten.“ Doch in der Hochsaison sei das nicht mehr möglich. Die Auslastungsbegrenzung sei ein „Stolperstein, den ich nicht für ganz sinnvoll halte“. Die Gastronomie des Hotels hat seit Mittwoch geöffnet.

Grand Hotel Heiligendamm : Besucher erhalten Knigge

Auch das Grand Hotel Heiligendamm öffnet seine Tore erst ab dem 28. Mai wieder für Gäste. „99 Prozent unserer Gäste kommen nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus anderen Bundesländern. Daher würde es überhaupt keinen Sinn machen, zu öffnen, bevor die Touristen auch wieder von außerhalb des Landes kommen dürfen“, sagt Hotelmanager Thies Bruhn.

Thies Bruhn, Hotelmanager Grand Hotel Heiligendamm: „Wir sind bestens auf die Saison und die neue Situation vorbereitet und freuen uns sehr auf unsere Gäste.“ Quelle: Anja Levien

Anfragen und Buchungen für das 199 Zimmer umfassende Hotel gebe es bereits reichlich für die kommenden Wochen, meint Bruhn. „Wir können uns nicht beklagen. Wir haben die Buchungsraten, die wir angestrebt hatten, bereits erreicht.“ Auch die Vorbereitungen auf den zu erwartenden Gästeansturm seien bereits so gut wie abgeschlossen. „Wir sind bestens auf die Saison und die neue Situation vorbereitet und freuen uns sehr auf unsere Gäste.“

Zur optimalen Umsetzung der Hygienemaßnahmen wird es für alle Besucher des Hotels den sogenannten Grand Hotel Heiligendamm-Knigge geben. Darin, so Bruhn, werde erklärt, wie sich die Gäste unter Corona-Bedingungen zu verhalten hätten. Zum Beispiel bezüglich der Abstandsregelungen beim Frühstück.

Doberaner Hof feiert Zehnjähriges

Volker Starck, Inhaber des „Doberaner Hofs“ in der Münsterstadt, bringt gerade an den wichtigen Stationen in seinem Hotel Desinfektions-Tools an. So auch im Eingangsbereich, dem Restaurant, am Fahrstuhl. An der Rezeption ließ er einen Glasschutz einbauen. Und das auch noch in seinem Jubiläumsjahr – zehn Jahre ist er mit seinem Hotel in Doberan.

Volker Stark hat an der Rezeption im „Doberaner Hof“ einen Glasschutz einbauen lassen. Quelle: Sabine Hügelland

„Das hatte ich mir anders vorgestellt“, so Starck. „Ja, wir öffnen am 18. Mai. Allerdings erst mal in sehr kleinem Rahmen, denn es gibt kaum Buchungen, die aber dann zum 25. Mai besser aussehen.“ Er sieht die nur 60 Prozent Auslastung mit gemischten Gefühlen: „Es ist einerseits nachvollziehbar“, sagt er. „Allerdings kann ich dann nur kostendeckend arbeiten und fahre keinen Gewinn ein.“ Das Restaurant wurde umgebaut, um den geforderten Abstand einhalten zu können. „Wir haben auch kein Büfett und wenn, dann nur mit Bedienung. Allerdings fallen dann ja wieder Mehrkosten an. Das Ganze ist eine große Herausforderung.“

Von Anja Levien, Flemming Goldbecher und Sabine Hügelland