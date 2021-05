Corona-Krise - „Es ist kein Land in Sicht“: So geht es der Fahrgastschifffahrt in Warnemünde

Keine Urlauber, keine Bordgastronomie, keine Ausflugsfahrten: Auch die Fahrgastschifffahrt in Rostock leidet unter der Corona-Pandemie, seit Monaten haben die kleinen Schiffe nicht mehr abgelegt. Zwei Betroffene erzählen, wie sie durch die Krise kommen und wie sie die Zeit bis zum Neustart verbringen.