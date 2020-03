So helfen Kühlungsborner beim Bau von Schulen in Ruanda

Kühlungsborn

Kinder in Ruanda werden bald in Trikots des FSV Kühlungsborn Fußball spielen: Der Sportverein unterstützt eine Spendenaktion der Hotelkette Upstalsboom. Das Unternehmen sammelt in jedem Jahr Spenden, um in dem afrikanischen Land Schulen aufzubauen. Dazu wird nicht nur Geld benötigt, sondern auch Sachspenden.

Damit alles gut ankommt, bringen Paul von Gregory und Arne Friedrich vom Upstalsboom Kühlungsborn die Gaben persönlich nach Afrika. Die Hotelmitarbeiter hatten sich für die Reise bei der Geschäftsführung beworben. „Das gibt uns die Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen und Gutes zu tun“, sagt Arne Friedrich, der sich um die Beziehung zwischen Hotel und Gästen kümmert.

Zustand der Schulen ist oft erschreckend

Zwischen 50 000 und 70 000 Euro sind in diesem Jahr deutschlandweit zusammengekommen. „Davon bauen wir einen Raum mit Mobiliar, einen Toilettenblock und eine Zisterne“, sagt die Herzlichkeitsbeauftragte des Hotels, Daniela Gleue. Sie ist 2016 selbst für das Projekt nach Ruanda gefahren. Mit den Arbeiten beauftragt würden lokale Firmen.

Der Zustand der Schulen sei oft erschreckend. Bislang haben viele keine Tische und Bänke, die Toilette sei ein Loch im Boden und fließendes Wasser gebe es oft nicht. Etwa zehn bis 15 Mitarbeiter des Hotelunternehmens aus ganz Deutschland übergeben das Geld und schauen sich an, welche Fortschritte das Bauprojekt aus dem vergangenen Jahr macht.

So lange dauert die Schule in Ruanda Die Grundschule dauert sechs Jahre lang und ist gebührenfrei. Für die Kinder in Ruanda besteht Schulpflicht. Trotzdem besuchen lediglich 88 Prozent der Jungen und Mädchen die Grundschule. Im Schnitt haben Personen über 25 3,8 Jahre lang eine Schule besucht. Ruanda gilt als sauberstes Land Afrikas. Seit über 11 Jahren sind dort Plastiktüten verboten. Lange litt die Bevölkerung unter den Konflikten zwischen den Volksgruppen Hutu und Tutsi. Sie sind mit ein Grund, warum das Land zu den ärmsten in Afrika zählt.

Philipp Reimer (rechts) vom Vorstand des FSV Kühlungsborn übergab Trikots an Arne Friedrich, der die Spenden nach Ruanda bringt. Quelle: Hotel Upstalsboom

Hilfe von Schulen und Vereinen

Doch für die beiden jungen Männer aus Kühlungsborn war es nicht damit getan, die Spenden der Gäste nach Afrika zu bringen. Sie starteten selbst noch Aufrufe im Freundes- und Bekanntenkreis und auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Dadurch kamen Kinderkleidung, Blöcke und Stifte zusammen. Allein die Spenden der übrigen Hotelmitarbeiter hätten nach Angaben von Arne Friedrich zwei Koffer-Transportwagen gefüllt. Paul von Gregory und Arne Friedrich sprachen auch die Berufliche Schule Bad Doberan an, wo Paul von Gregory seine Ausbildung absolviert hat. Von dort kamen Sportgeräte für die Schulen in Ruanda.

Die Spendenaktion von Ruanda hat sich in Kühlungsborn bereits herumgesprochen. Und deshalb bekommen die Kinder in Afrika in diesem Jahr auch Trikots des FSV. „Wir haben Trikotsätze, Trainingsjacken, -hosen und Leibchen für Kinder aussortiert“, sagt Philipp Reimer, stellvertretender Vorsitzender. „Die wollten wir nicht einfach wegwerfen.“ Deshalb habe er sich an das Hotel gewandt. „Ich wusste, dass die jedes Jahr fahren. „Es freut uns, wenn wir helfen können“, sagt er. Auch der Sportverein Steilküste in Rerik spendete für die Kinder in Ruanda. „Das Schulzentrum Kühlungsborn hat uns Atlanten und Weltkarten mitgegeben“, sagt Daniela Gleue.

Im Jahr 2013 war bei Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen die Idee entstanden, sich für die Stiftung „Fly and Help“ zu engagieren. Sie baut mit Hilfe von Spenden Schulen in Entwicklungsländern. Dafür stellen die einzelnen Upstalsboom-Häuser unter anderem Spendenboxen an der Rezeption auf. Außerdem bieten sie spezielle Speisen oder Getränke an. In Kühlungsborn gab es unter anderem ein „Ruanda-Peeling“ im Spa-Bereich. Die Erlöse flossen in das Projekt.

Neue Perspektiven finden

Paul von Gregory selbst spendete Stoffbeutel. Denn in Ruanda gibt es ein Plastikverbot. „Das habe ich vorher nicht gewusst“, sagt der Spa-Mitarbeiter. Er habe sich vor seiner Bewerbung zum ersten Mal intensiver mit dem Land beschäftigt. „ Ruanda macht im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern gerade einen Schub nach oben“, sagt er.

Einen Teil der Sachspenden bringen die Hotelmitarbeiter buchstäblich eigenhändig nach Ruanda: Im eigenen Koffer. „Sie dürfen zwei Koffer mitnehmen“, sagt Daniela Gleue. „In den einen kommen die eigenen Sachen, in den anderen die Spenden.“ „Ich kann mir denken, dass die Wertschätzung dort wesentlich höher sein wird als in Deutschland“, sagt Paul von Gregory.

Arne Friedrich verspricht sich von der Reise, dass er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde. „Uns fehlt es an nichts“, sagt er. „Aber es gibt Leute, die wesentlich weniger haben, und die trotzdem nicht unglücklich sind.“

Von Cora Meyer