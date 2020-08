Kühlungsborn

Der Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kühlungsborn, Matthias Borchert, bittet dringend um Mithilfe. Seit zwei Jahren kümmert er sich um Tuvako Godson Endeni aus Makanya ( Tansania). Er kennt ihn noch als Schüler, weil die Kirchengemeinde Kühlungsborn seit über sieben Jahre eine Partnerschaft mit der Kirchengemeinde in Makanya unterhält. Matthias Borchert unterstützt den jungen Mann, damit er sein Medizinstudium beenden kann. Weil der 22-Jährige das nun nicht mehr finanzieren kann, bittet der Pastor dringend um Hilfe.

„Mit demütigem Herzen bitte ich um Unterstützung“, schrieb der Student an Matthias Borchert. „Mein Vater verstarb früh und ich habe drei noch Schwestern“, stand in dem Brief. Die Mutter, eine örtliche Bäuerin, musste deshalb die Familie ernähren. Ihr Verdienst: weniger als ein Dollar. Oft erhielt sie nichts. „Ich möchte meine medizinische Arbeit international ausüben, weil ich dem Leben der Patienten auf unterschiedliche Weise dienen möchte. Wenn ich später die Chance erhalten könnte, nach Deutschland zu kommen, um dort noch weiter zu studieren, das wäre schön. Jetzt muss ich aber erst mein Studium hier vor Ort beenden.“ Seinen Studentenausweis legte er bei und auch den Nachweis, dass Tuvako Godson Endeni wirklich studiert. Doch sein Geld reicht bei Weitem nicht aus, um die Studiengebühren zu finanzieren.

Studium dauert noch drei Jahre

Die Universitätskosten betragen im Jahr 1 800 000 Tansania-Schilling, das sind 657 Euro. Matthias Borchert bittet um Mithilfe, damit die Summe auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0151 / 226 846 83 an ihn wenden. „Viele in Deutschland, helfen gern, damit die Menschen in Tansania eine gute Ausbildung bekommen. Aber ebenso wünschen sie sich, dass diese gut ausgebildeten Menschen nach dem Auslandsstudium nach Tansania zurückkehren, um ihrem Volk zu helfen. Damit Tansania gute Ärzte hat und den Kranken und hilfsbedürftigen Menschen dort geholfen werden kann“, schrieb Pastor Matthias Borchert Tuvako Godson Endeni. „Es wäre schön, wenn Du dazugehören kannst. Wie denkst Du über meine Worte, Tuvako?“, fragte er. „Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit der Unterstützung der Menschen in Deutschland einer dieser guten Ärzte sein werde.“ Tuvako Godson Endenis Studium begann 2019 und wird voraussichtlich 2023 mit dem Abschluss des Bachelor of Medicine enden.

Unterstützung für Kindergärtnerinnen

Viel wurde bisher vom Partnerschaftskreis in Kühlungsborn und privaten Spendern getan, um das Leben der Menschen vor Ort zu erleichtern. Dabei steht die „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Vordergrund und die Unterstützung im Bildungsbereich. „So werden aktuell die Gehälter von zwei Kindergärtnerinnen in Makanya seit zwei Jahren unterstützt. So wird es auch bei Tuvako Godson Endeni sein, für den eine extra Haushaltsstelle eingerichtet wird“, sagt Pastor Borchert.

Von Sabine Hügelland