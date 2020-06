So könnte der Kühlungsborner Bäder-Express den Nahverkehr ergänzen

Kühlungsborn

Vom Coronavirus ausgebremst wurde die neue Bahn des Bäder-Expresses. „Wir hatten sie im Juni vergangenen Jahres bestellt, im März war sie dann da“, sagt Inhaber Thomas Henschel, Inhaber des gleichnamigen Reisebüros, das die Bahnen betreibt. Dann kam das Virus. Und auch die beiden anderen Bahnen mussten im Depot bleiben. Inzwischen sind sie wieder unterwegs. Und endlich auch das neue Schmuckstück der Flotte. Die neue Bahn wurde auf Rügen gebaut. Sie hat automatische Schiebetüren, ist beheizt und die Sitzbänke laufen rundum. Dadurch löst Thomas Henschel, der den Betrieb von seinem Vater übernahm, noch ein anderes Problem.

Fahrgäste können besser Kinderwagen, Buggies und Laufräder mitnehmen. In der Vergangenheit hatte es Kritik von Passagieren gegeben, die deshalb nicht mitfahren durften. „Da mussten wir was machen“, sagt Thomas Henschel. In den beiden anderen Bahnen, die im Ostseebad unterwegs sind, haben die Betreiber die letzte Sitzbank herausgenommen und eine Art Kofferraum geschaffen. Einen Anhänger anzuhängen sei nicht möglich gewesen, weil das Gespann dann länger gewesen wäre als erlaubt. Wie bisher gelte jedoch weiterhin: Kinderwagen und Co. müssen klein zusammengelegt werden können. In Sachen Platz steht die Rügener Bahn den anderen, die aus Italien und Deutschland kommen, kaum nach. Auf den hintereinander angeordneten Bänken gab es 46 Sitze. Auf den umlaufenden finden zwar „nur“ 40 Passagiere Platz, es gibt jedoch pro Anhänger acht Stehplätze.

So fährt der Bäder-Express Insgesamt 15 Haltestellen fährt der Bäder-Express in Kühlungsborn an. Eine Runde durch den Ort ist an die zehn Kilometer lang. Insgesamt etwa 100 Kilometer sind die Fahrer am Tag unterwegs. Als Fahrer beschäftigt Thomas Henschel fünf Männer und eine Frau. Sie benötigen einen Führerschein für Lastwagen mit Anhänger. Er selbst fährt auch. Bis zum 21. November verkehren die Bahnen von 9.15 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.reisebuerokuehlungsborn.de

„Wünschen uns neu gestaltete Haltestelle am Bootshafen“

Eine Schwierigkeit kann allerdings auch der neue Bäder-Express nicht bewältigen: das Straßenpflaster in der Strandstraße. „Das ist für uns eine Katastrophe“, sagt Thomas Henschel. „Und für die Passagiere ist es sehr unangenehm.“ Und der Unternehmer hat noch einen anderen Wunsch: „Die Haltestelle am Hafen ist eine unserer meist frequentierten“, sagt er. Sie habe jedoch bisher eher provisorischen Charakter.

„Es wäre anzudenken, dass wir dort eine gepflasterte Haltestelle bekommen, wenn das neue Hotel gebaut wird“, sagt er. Die würde mit einer Bank und Blumenkübeln auch ansprechend gestaltet. Von beiden Schwachstellen konnte sich Bürgermeister Rüdiger Kozian bereits selbst ein Bild machen. Er durfte die Bahn bereits Probe fahren. „Das sind gute Hinweise“, sagt er. Die Strandstraße müsse ohnehin dringend gemacht werden und auch die Haltestelle am Bootshafen sei wünschenswert.

„Bäderbahn und Citybus koppeln“

Die meisten Fahrgäste nutzen den Bäder-Express nach Angaben des Betreibers, um vom Stadtteil Ost nach West oder umgekehrt zu kommen. „Viele fahren auch nur eine Haltestelle weit, für sie ist die Bahn ein Transportmittel.“ Etwa ein Drittel der Passagiere mache die Rundfahrt durch den Ort mit. Aber nicht nur Touristen nutzten die Züge, von denen immer zwei gleichzeitig durch Kühlungsborn pendelten. „Etliche Einwohner haben eine Jahreskarte“, sagt Thomas Henschel. „Wir haben zum Beispiel eine ältere Frau, die fährt jeden Sonntag mit uns zur Kirche.“

Es ist für ihn auch denkbar, den Bäder-Express in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren. „Man könnte ihn mit einem Citybus koppeln“, sagt der Unternehmer, der sich in seinen Zügen auch selbst ans Steuer setzt. Dann müsse der Bus nicht durch die engen Straßen der Innenstadt, sondern könnte außen herum fahren. „An den Bahnhöfen könnten die Leute dann in den Bäder-Express umsteigen. „Wir sind in der Lage, häufiger, also auch alle 20 Minuten, zu fahren und unsere dritte Bahn zu nutzen“, sagt Thomas Henschel. Die bleibt bisher Sonderfahrten vorbehalten. Von Vorteil wäre dafür auch, dass die Neuanschaffung zwei Rollstuhlfahrer mitnehmen könnte.

Noch keine Elektro-Bahn

Thomas Henschel glaubt, dass wesentlich mehr Menschen mitfahren würden, wenn die Tickets kostenlos wären. Auf Rügen beispielsweise würde eine ähnliche Bahn über die Kurtaxe finanziert. Einen höheren sechsstelligen Betrag hat er in den neuen Zug investiert und dafür eine ältere Bahn verkauft. „Die ging nach Worms“, sagt der Unternehmer. Unter der Lokomotive steckt ein Toyota Landcruiser, über Bildschirme hat der Fahrer vom Steuersitz aus die Eingangstüren im Blick. Längere Zeit habe er sich mit dem Gedanken an ein Gespann mit Elektro-Antrieb beschäftigt, sagt Thomas Henschel. „Das hätte aber noch mal 100 000 Euro zusätzlich gekostet.“ Das sei für ihn jedoch letztendlich leider finanziell nicht zu stemmen gewesen.

