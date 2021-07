So kommen Doberans ABC-Schützen sicher ans Ziel

Bad Doberan

„Brems dich! Die Schule hat begonnen“: Auch in diesem Jahr bringen Polizeibeamte in Bad Doberan große gelbe Banner an, um so auf den Schulstart am 2. August und die neuen Abc-Schützen aufmerksam zu machen. „In den kommenden Wochen machen sich die oft noch unerfahrenen Grundschüler erstmals auf den Weg zur Schule“, erklärt Kristin Hartfil, Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow. „Damit wollen wir Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auch auf die Einschulungen am 31. Juli hinweisen.“ Unter anderem sind die Plakate an der Südspitze des Kamps sowie vor dem Schulkomplex an der Beethovenstraße zu sehen.

Denn im Jahr 2020 hätten sich im Landkreis Rostock neun Unfälle im Zusammenhang mit dem Schulweg ereignet, so Hartfil: „Sieben Kinder wurden dabei leicht verletzt.“ Im August werde deshalb im Rahmen der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Schulwegsicherung gelegt, kündigt Hartfil an: „Die Polizei wird in den ersten Wochen verstärkt Kontrollen im Umfeld der Schulen durchführen.“

Aber auch die Eltern könnten ihren Beitrag leisten, macht die Polizeisprecherin deutlich: „In den verbleibenden Tagen bis zum Schulbeginn können sie mit den Kindern den Schulweg üben und dabei auf besondere Herausforderungen aufmerksam machen.“ Darüber hinaus gebe es weitere Gefahrenquellen direkt vor den Bildungseinrichtungen, sagt Kristin Hartfil: „Wenn Eltern ihre Kinder bis zur Schule begleiten, sollten sie einen freien Parkplatz nutzen und nicht etwa im Halteverbot oder vor Bushaltestellen parken – auch so können potenzielle Risiken minimiert werden.“

Von Lennart Plottke