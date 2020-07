So kommen Sie mit Wildkräutern gesund durch das Jahr

Kägsdorf

Ohne Wildkräuter kann sich Rosita Sell ihr Leben gar nicht vorstellen. Schon ihre Mutter nutzte die Kraft der Natur, damals wegen der Notzeiten. Doch heute sind die Kräfte der Kräuter wieder hochaktuell, up to date sozusagen. Ihr Wissen packte die ausgebildete Kräuterpädagogin nun in ein Buch, das den Titel „Wild-Kräuter – Ein Lese-Lern-Kochbuch“ trägt und 71 Seiten umfasst. „Ich habe mir damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt“, macht die Kägsdorferin deutlich.

Drei Jahre dauerte es, bis sie ihr erstes Werk in den Händen halten konnte. Das Buch führt durch das Jahr, beginnt jedoch mit dem Monat März – denn hier gibt es die ersten frischen Kräuter. Wobei es auch in milden Wintern möglich ist, ganzjährig zu ernten, wie Rosita Sell gern während Führungen praktisch vor ihrer Haustür beweist. „Vieles lässt sich bevorraten, sei es eingefroren, in Gläsern, konserviert oder getrocknet – und das kommt dann am Ende des Jahres auf den Tisch“, sagt sie und macht deutlich: „Es geht mir um die Ernährung aus der Natur und Gottes Garten – ich möchte aufmerksam machen und die Scheu vor Wildkräutern nehmen, die so schmackhaft und gesund sind.“

500 Exemplare im Eigenverlag veröffentlicht

„Der Ursprung unserer Ernährung sollte nicht in Vergessenheit geraten“, steht im Vorwort ihres Buches. Eigentlich hoffte Rosita Sell lange auf Hilfe, denn mit der digitalen Gestaltung eines Buches kannte sie sich nicht aus. Doch als sich niemand fand, der ihre vielen Rezepte in ansprechender Form präsentieren wollte sagte sie sich: Selbst ist die Frau. „500 Stück habe ich nun im Eigenverlag herausgebracht – ein Buch kostet nur 9,95 Euro“, sagt die 79-Jährige. Hilfe erhielt sie dann aber doch noch. Die digitale Gestaltung übernahm der Musiker Leo Sieg. „Er brachte es auf Format – alles andere habe ich allein gemacht.“ Sie sei Leo Sieg und ihrer Familie dankbar, „dass sie an meine Idee geglaubt haben“.

Auch die Fotos sind von ihr, schließlich war das einmal ihr Beruf. Nach ihrer Heirat arbeitete sie als Kauffrau im Westerwald, ebenso im Natur- und Umweltschutz, bevor sie sich an der Gundermann-Akademie in der Eifel zur Kräuterpädagogin ausbilden ließ. In Kägsdorf bietet Rosita Sell Führungen zum Thema Ernährung aus der Natur an. So entstand die Idee für ein Buch, in dem auch ihre Lebensgeschichte nachzulesen ist. Schon als Kind lernte sie, die Nahrhaftigkeit und Heilfähigkeit von Kräutern zu schätzen: „Wir hatten ja nach dem Krieg kaum etwas zu essen. Ich stamme vom Land aus Kolberg. Meine Mutter machte Löwenzahnsalat, Brennnesselsuppe, und wir aßen Beeren und Nüsse.“

58 Rezepte für Tees, Suppen , Kuchen und Marmeladen

Im Buch stehen 58 eigens entwickelte Rezepte für Tees, Suppen, Kuchen, Quark, Marmeladen und vieles mehr. Lavendel-Käse-Torte, Wildfrüchte-Tiramisu oder Wildkräuter-Omelett lassen schon beim Lesen Appetit aufkommen. Außerdem legt Rosita Sell noch Fachwissen und Erklärungen über die Kräuter mit hinein. Ebenso die Inhaltsstoffe und wo sie Verwendung finden: „Ich achte darauf, die Rezepte einfach zu halten. Man braucht zu den Wildkräutern nicht viel hinzuzugeben. Käse, Quark, Salz und Pfeffer – wenig eben.“

Das Cover zieren Brennnesseln – eine ihrer Lieblingspflanzen, sagt Rosita Sell: „Ich finde sie am schönsten, und man kann viel aus ihr machen – wie etwa Brennnesselsamen-Gewürzkuchen. Am liebsten bereitet Rosita Sell Gerichte mit sieben Kräutern zu. Eine biblische Glückszahl, wie im Buch zu erfahren ist. Ihr Leben lang bleibt sie wissensdurstig und besuchte etwa ein Wintersemester bei Prof. Dr. med. Karin Kraft an der Uni Rostock, um auch die Naturheilkunde mehr in ihre Arbeit einzubeziehen. Zukünftig möchte sie auch Buchvorstellungen geben und sucht noch Möglichkeiten dafür. „Draußen geht doch immer“, ist Rosita Sell überzeugt und blickt schon voraus: „Ich könnte noch 200 Rezepte schreiben.“

Von Sabine Hügelland