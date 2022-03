Warnemünde/Neubukow

Es gibt Schicksale, die lassen Katharina Moritz auch nach Feierabend nicht los, beschäftigen die Palliativmedizinerin lange. „Gerade, wenn es um Menschen geht, die in meinem Alter sind. Junge Mütter, die ihre Kinder zurücklassen. Sowas geht mir richtig doll ans Herz. Da braucht man selbst ein stabiles privates Umfeld, um das zu verarbeiten“, sagt sie. „Aber auch mein Job gibt mir viel Energie.“

Im kommenden Jahr möchte die Chirurgin mit dem Verein OstseeHospiz in Neubukow ein eigenes Hospiz eröffnen. Der Bauantrag ist durch, die letzten Genehmigungsverfahren laufen, Mitte des Jahres sollen die Umbauarbeiten erfolgen. „Der Traum besteht schon länger. Ich habe unter anderem in der Onkologie gearbeitet und immer gesehen, wie groß der Mangel an Hospizplätzen ist. Die zehn Plätze in Rostock reichen nicht aus.“

Als Palliativmedizinerin ist sie täglich im Landkreis unterwegs, besucht Patienten Zuhause. „Die Häuslichkeit eignet sich nicht immer. Auch für die Angehörigen ist dieser 24-Stunden-Fulltime-Job oft eine Belastung“, sagt Moritz. „Für die Patienten ist es so wichtig, möglichst schmerzfrei und in Würde zu sterben.“

Weltmeisterin unterstützt Projekt

Als prominente Unterstützerin konnte sie Grit Breuer-Springstein gewinnen. Die ehemalige Leichtathletik-Weltmeisterin weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, Angehörige auf dem letzten Weg zu begleiten. „Daher weiß ich, wovon ich spreche. Das ist ein Projekt, das man nur unterstützen kann“, betont sie. „Über den Tod wird viel zu wenig gesprochen. Das ist verständlich, weil es ja genug Elend und Probleme auf der Welt gibt. Aber irgendwann betrifft es uns alle. Und ab und zu braucht man Hilfe von außen.“

Kennengelernt hat Breuer-Springstein Katharina Moritz wegen einer privaten Angelegenheit im Krankenhaus. Entstanden ist eine enge Freundschaft und schließlich eine Kooperation.

Scheckübergabe in Warnemünde

Am Dienstag haben sich die beiden schließlich mit Katrin Cassel und Bianca Bretsch von der Ospa-Stiftung zu einem Spaziergang in Warnemünde getroffen. Die Stiftung unterstützt das Projekt mit 10 000 Euro. Zudem kamen im vergangenen Jahr mehr als 34 380 Euro über die Crowdfunding-Aktion „99Funken“ zusammen, die von der Ostseesparkasse Rostock mit weiteren 1500 Euro aufgestockt wird. „Wir halten es für sehr notwendig, dass es auch im Landkreis ein Hospiz gibt“, betont Cassel. Zudem müsse das private Engagement von Katharina Moritz – ganz ohne großen Träger – unterstützt werden.

Suchen noch ehrenamtliche Helfer

Das Geld soll unter anderem in die Einrichtung fließen – aber auch in die Finanzierung eines Kurses für Ehrenamtliche. Die Verantwortlichen suchen noch nach engagierten Menschen, die sich in die Hospizarbeit einbringen wollen: etwa in Küche, Verwaltung oder bei Hausbesuchen. „Der Kurs als Hospiz-Begleiter ist Grundvoraussetzung“, sagt Moritz. „Wir arbeiten in einem sehr sensiblen Bereich, in dem man mental stabil sein muss – um den kranken Menschen eine Stütze zu sein.“

