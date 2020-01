So kurios sind Facebook-Gruppen in Mecklenburg

Rostock

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Nach diesem Motto finden sich im weiten Internet Foren, Artikel und Webseiten zu jeglichen vorstellbaren Themen. Wie relevant auch soziale Netzwerke geworden sind, zeigt die Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG. Dort diskutieren inzwischen über 100 000 Abonnenten intensiv über das aktuelle Tagesgeschehen.

Ein besonderer Bestandteil von Facebook ist die Funktion, Gruppen zu erstellen oder diesen beizutreten. Facebook-Gruppen ermöglichen es, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die die gleichen Interessen verfolgen wie man selbst. Auch in Mecklenburg ist das Angebot groß. Wir stellen die fünf kuriosesten Facebook-Gruppen vor.

Zelten mit Oldtimer am Neustädter See

Klappernde Karossen, brummende Motoren und frisch polierte Felgen: Alle, die altes Blech bestaunen wollen, sind in der Facebook-Gruppe „Oldtimer MV und Umgebung“ genau richtig. Gegründet hat die Gruppe Marc Ladwig, selbst stolzer Besitzer eines VW-T1-Busses und einiger Simson-Mopeds. „2013 ist die Idee dazu entstanden. Ich habe mir mit einem Kumpel damals gedacht, dass wir nicht immer nur zu zweit fahren wollen, sondern auch mal mit mehreren Leuten.“

Der Plan ist aufgegangen: Mehr als 1000 Oldtimer-Fans aus MV haben sich bisher zusammengefunden, um gemeinsame Ausfahrten zu planen oder ihre Fahrzeuge zum Verkauf anzubieten. „Dass es mal so groß wird, hätten wir niemals gedacht“, so Ladwig.

Das Highlight 2020 ist für die Gruppenmitglieder das Zelten am Oldtimer, zu dem jeden Sommer an den Neustädter See bei Neustadt-Glewe geladen wird. Dieses Treffen sei für alles, was alt ist – vom Fahrrad bis zum Auto, so Ladwig.

Zum fünften Mal will Thomas Fichtner aus Kartlow bei Wismar in diesem Jahr dabei sein. „Ich bin mit den Fahrzeugen aufgewachsen und das ist irgendwie hängen geblieben“, begründet er sein Faible für das alte Blech. „Die Teilnehmer sind wie eine kleine Familie geworden. Es macht einfach Spaß.“ Und Ladwig meint: „Ich sag’s immer wieder: Oldtimer verbinden.“

Beim jährlichen Zelten am Oldtimer kommen rund 100 Oldtimer-Fans zusammen. Quelle: privat

Nichts außer Fußspuren im Wald

Ein Hobby der besonderen Art für Naturliebhaber nennt sich Bushcraft, deutsch: Waldhandwerk. „Man versucht, mit handwerklichen Fähigkeiten Werkzeuge herzustellen, die für einen längeren Aufenthalt im Wald hilfreich sind“, erklärt die Administratorin der Facebook-Gruppe, die in der Bushcraft-Szene unter ihrem Pseudonym Anja Waldwiese unterwegs ist.

Solche Fähigkeiten, die im Ernstfall das Überleben sichern sollen, seien etwa das Feuermachen mit Feuerstein oder der Bau eines Tarp genannten Unterschlupfes. So ein Überlebenstrip in der Natur abseits vom Alltag könne ein paar Stunden dauern oder mehrere Tage. „Besonders im Sommer sind wir länger unterwegs und verbinden das meist mit ausgiebigen Wanderungen“, sagt Anja.

Naturschutz sei der Bushcrafterin besonders wichtig: „Unser Grundsatz ist: Hinterlasse nichts als Fußspuren. Wir versuchen, alles wieder so herzustellen, wie wir es vorgefunden haben.“ Dass Facebook verbinden kann, zeigt sich auch hier: Die Natur mit anderen Menschen, die man normalerweise nicht auf der Straße angesprochen hätte, reizt die Outdoor-Expertin besonders an ihrem Hobby.

Manchmal läuft aber doch nicht alles nach Plan: Eines nachts im Wald wurde ihr aus dem Tarp ein Stiefel geklaut. Zwei Tage später habe ein Fuchs den Stiefel jedoch wieder gebracht. „Seitdem hänge ich meine Schuhe lieber in den Baum“, scherzt Anja Waldwiese.

Ein sicherer Unterschlupf ist besonders wichtig für das Überleben im Wald. Quelle: privat

Wismar : Alles für Angler

Angler aufgepasst: Die Angelfreaks sind auch in dieser Jahreszeit nicht nur auf Facebook, sondern auch auf den Gewässern rund um Wismar unterwegs. Die derzeitigen Temperaturen kommen den Fischliebhabern zugute: „Zurzeit ist der Winter relativ warm, da kann man gut angeln gehen. Anders ist es, wenn die Teiche zugefroren sind“, erzählt Andre Griesberg, Leiter der Gruppe. In der Ostsee ließen sich aktuell Plattfische und Heringe fangen, in Binnengewässern seien dagegen Alande und Hechte gute Kandidaten für das Abendessen. Seinen bisher größten Erfolg konnte er am Schweriner See verzeichnen: ein 1,20 Meter langer Hecht.

Und wer einmal nicht weiter weiß, kann in der Gruppe um Rat fragen. „Wir haben sowohl Angelprofis als auch komplette Anfänger dabei. Die fragen dann nach Tipps, zum Beispiel wo man am Besten angeln gehen könnte“, so Griesberg. Sein Tipp: „Nicht verzagen, wenn man mal keinen guten Fang hat. Auch durch solche Erfahrungen kann man viel dazulernen.“

Andre Griesberg präsentiert seinen Fang auf dem Schweriner See. Quelle: Andre Griesberg

Auf der Suche nach einer spirituellen Verbindung

Alle bewussten, achtsamen und spirituellen Menschen aus Warnemünde und Rostock sollen sich zumindest der Beschreibung nach von der Gruppe Spirituelles Rostock & Warnemünde angesprochen fühlen. Initiatorin ist Kathrin Naumann: „Ich habe die Gruppe aus der Vision heraus gegründet, dass ich Menschen verbinden möchte. Manche haben nicht nur Angebote, sondern suchen auch welche.“ Von Mitgliedern werden vielfach positive Videos oder Zitate, Diskussionsbeiträge und Veranstaltungen geteilt.

Vor allem besinnliche Veranstaltungen finden sich im Feed: Bei der Kakao-Zeremonie zum Beispiel werden Teilnehmer mit Hilfe heißer Schokolade und beruhigender Musik durch eine Meditation geführt. Das Erlebnis soll Mitmenschen vor allem miteinander in Kontakt kommen lassen.

Dieses Ziel hatte auch Kathrin Naumann: Gleichgesinnte sollten durch ihre Gruppe zueinanderfinden und ihnen bislang unbekannte Techniken ausprobieren. Der rege Austausch, der aktuell auf der Seite herrscht, habe sich laut Gründerin Kathrin Naumann relativ schnell von allein aufgebaut. So können sich nun Menschen mit Interesse an Spiritualität gezielt vernetzen.

Paradies für Schnäppchenjäger rund um Grevesmühlen

In Grevesmühlen wird man alte Sachen los – und findet neue. Das könnte man aus den insgesamt fünf Flohmarkt-Gruppen auf Facebook schließen, in denen täglich unter der Ortsmarke Grevesmühlen gehandelt wird. An der digitalen Tauschbörse finden sich allerlei nützliche Angebote für den täglichen Gebrauch.

„In unserer Gruppe kann verkauft, verschenkt oder getauscht werden, wie es die Personen möchten“, so Christopher Klein, Leiter der Gruppe Tausch- und Verkaufsbörse Grevesmühlen und Umgebung. Aktuelle Angebote wie Kleidungsstücke, Möbel und Elektroartikel können preiswert gekauft werden. Die Gruppe werde sehr intensiv genutzt. „Ich bekomme täglich neue Anfragen und es spricht sich rum.“

Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde – das nimmt sich auch eine der Facebook-Gruppen in Grevesmühlen zu Herzen. Nach dem Leitsatz „lieber verschenken als wegwerfen“ werden Kleinigkeiten kostenlos angeboten, die der Besitzer nicht mehr benötigt. „Dadurch muss nicht gleich alles im Müll landen“, meint Stefan K., Administrator der Seite. Seines Erachtens nach denken immer noch viel zu wenige Menschen wirklich nachhaltig. Auch in anderen Städten Mecklenburgs finden sich Onlineflohmärkte. So kann man auch in Schwerin, Rostock, Bad Doberan oder Wismar seine alten Schätze verkaufen.

