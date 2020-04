So leben die rumänischen Wasserbüffel auf dem Büffelhof bei Roggow

Roggow

Keine Angst vor großen Tieren haben Jörg und Georg Thoms. Vater und Sohn kümmern sich um eine Herde Wasserbüffel in Roggow. Die Tiere wachsen auf dem Büffelhof Seekoppel auf. Der Unterschied zu anderen Rindern? „Sie sind sturer“, sagt Georg Thoms über seine Schützlinge. Allerdings auch ziemlich gutmütig. Der 900 Kilo schwere Bulle „Bulli“ lässt die beiden ganz nah an sich heran.

Derzeit leben etwa 130 Tiere auf dem Büffelhof „ Seekoppel“ am Ortseingang von Roggow. „Angefangen hat der Eigentümer vor acht Jahren mit 30 Tieren“, sagt Ralf Weber, der sich im Hofladen um den Verkauf des Büffelfleisches kümmert. „Das ist seine Passion.“ Die Milch der Tiere wird in Roggow nicht verarbeitet. „Wir stellen keinen Mozzarella her“, sagt Ralf Weber. Dafür fast alles andere: Corned Beef, Burgerpatties, Wurst, Steaks.

Beliebtes Fleisch: bekömmlicher und gesünder

Die Liste ist lang und wird auf der Internet- und Facebook-Seite des Hofes veröffentlicht. Dort gibt Ralf Weber auch bekannt, wann der Hofladen das nächste Mal geöffnet ist. Das Fleisch werde immer beliebter. „Es hat weniger Fett und ist bekömmlicher und gesünder als anderes Rindfleisch“, sagt er. „Es hat einen leichten Wildgeschmack.“

Angucken können Interessierte die Tiere allerdings jeden Tag. Über das Gelände nahe des Salzhaffs führen Rad- und Spazierwege. Sie sind öffentlich „Die nutzen viele“, sagt Ralf Weber. Auch die Kinder der nahen Kita kämen ab und zu vorbei. Durch die Nähe zu Rerik und dem Radfernweg seien hier auch oft Touristen unterwegs – normalerweise. Die fehlen wegen der Corona-Beschränkungen jetzt. „Sie machten etwa die Hälfte der Kunden aus“, sagt Ralf Weber. „Momentan kommen nur Einheimische.“

Von Asien über Rumänien nach Roggow

Auch viele der Büffel sind Zugereiste. Ursprünglich kommen Wasserbüffel aus Asien. „Wir haben Fleischbüffel aus Rumänien“, sagt Ralf Weber. „Es war gar nicht so einfach, die hierher zu bekommen.“ Bei der Einreise nach Deutschland mussten die Tiere erst einmal in Quarantäne. Zunächst kamen sie auf einen anderen Wasserbüffelhof in Brandenburg. Vor der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern kam dann noch eine Quarantäne für die Büffel. Inzwischen haben sie in Roggow ein Zuhause gefunden.

Der Hof ist weitgehend selbstständig. „Wir machen unser eigenes Heu“, sagt Ralf Weber. Auch Rote Bete, die im Winter zugefüttert wird, baue man auf dem Hof an. „Dadurch erhalten sie die nötigen Mineralien.“ Aus den Ausscheidungen der Tiere entsteht Dünger. Etwa 130 Hektar ist die Anlage groß. Dazu gehört auch die Heidekaten GmbH in Blowatz in Nordwestmecklenburg. Dort ist die Kinderstube: Mit neun Monaten kommen die Kälber aus Roggow dorthin. Etwa 20 sind es momentan insgesamt. Die Wasserbüffel sind 365 Tage im Jahr draußen auf der Weide. „Sie haben Ställe, in die sie sich zurückziehen können“, sagt Georg Thoms. „Wenn Mistwetter ist, machen sie das auch.“ Ansonsten werden die Tiere regelmäßig umgeweidet. Ist eine Weidefläche abgegrast, treiben Georg und Jörg Thoms ihre Schützlinge zur nächsten.

Nur die Bullen haben Namen

Vater und Sohn sind das ganze Jahr über bei den Tieren. „Wenn es sein muss auch rund um die Uhr“, sagt Georg Thoms. Sie geben den Büffeln Futter und Wasser, misten die Ställe aus und bewirtschaften die Ackerflächen. Alle Tiere können aber auch sie nicht auseinanderhalten. „Einige Spezielle erkennt man“, sagt Georg Thoms. Namen haben aber nur die drei Bullen: Neben „Bulli“ gibt es in Roggow noch „Benjamin“ und „Rüdiger“. Sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Die anderen Tiere werden nach etwa zwei Jahren geschlachtet. „Wasserbüffel wachsen langsamer als andere Rinder“, sagt Georg Thoms. Sie seien robuster und nicht so anfällig für Krankheiten. Trotzdem kommt regelmäßig eine Tierärztin auf den Hof.

Wie der Name schon sagt, mögen Wasserbüffel das nasse Element. „Sie lieben Pfützen“, sagt Jörg Thoms. Das diene der Abkühlung, wehre aber auch Parasiten ab. „Im Sommer liegen sie bis zum Hals drin.“

Hier gibt es das Büffelfleisch Der Büffelhof „ Seekoppel“ liegt in der Straße Achter Öwer 1a in Roggow. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht. Interessierte können für einen Einkauf telefonisch oder per E-Mail einen Termin machen. Möglich ist dies montags bis freitags ab 17 Uhr und am Wochenende. Der Hof ist erreichbar unter 038 294/34 98 25. Weitere Kontaktmöglichkeiten und eine aktuelle Liste der Produkte sind unter https://www.bueffelhof-seekoppel.de/angebot zu finden. Hier gibt es auch Rezepte für Entrecôte vom Grill, Rinderbraten und Gulasch vom Büffel.

Von Cora Meyer