So lebt es sich mit zwei Jobs: Zwei Betroffene aus MV berichten

Jacqueline Schmidt hat wenig Zeit. Für ein Telefonat muss man einen Termin vereinbaren. Ihr Tag ist durchgetaktet. Jeder Tag. Die 41-Jährige hat zwei Jobs, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie Zehntausende Menschen in MV, Tendenz steigend. Nicht freiwillig, sondern weil sonst das Geld nicht reicht. Zwei Jobs bewältigt auch Sebastian Görs (32). Warum tut man sich das an? Zwei Stippvisiten.

Für einen Kaffee ist Zeit. Bald aber steht der nächste Termin an. Jacqueline Schmidt aus Tessin sitzt an einem Tisch und lächelt. Zwei Handys liegen vor ihr auf dem Tisch. Seit knapp vier Jahren ist sie selbstständig als mobile Tierbetreuerin. Wer Schmidt anruft, will, dass sein Hund Gassi geführt wird oder Katzen für ein paar Stunden betreut werden. Oder Schlangen. Oder, oder. „Auch Großvieh“, sagt Schmidt. Sie kümmert sich um Kühe oder Pferde, wenn Bauern mal weg sind, longiert, füttert, streichelt. Auch wenn Kälber zur Welt kommen, ist sie dabei. „Ich liebe Tiere“, sagt sie, und ihre Augen leuchten. „Ich esse auch keine Tiere.“ Seit 23 Jahren. Damals habe ihr Vater ihr Lieblingskaninchen geschlachtet. Seitdem: Fleischverzicht.

Jeden Tag von früh morgens bis abends unterwegs

Jacqueline Schmidt (41) ist selbstständig als mobile Hundebetreuerin. Dazu trägt sie Zeitungen aus. Quelle: privat

Mit ihrem Auto ist Jacqueline Schmidt rund um Rostock unterwegs, um Tiere von Kunden zu betreuen. Erst aber kommt der Job als Zeitungszustellerin. Nachts um 1 Uhr stehe sie auf, erledige ihren Haushalt, verteile Zeitungen. Sie reinigt auf Wunsch auch Häuser. Ab 11 Uhr sind die Tiere dran. Manchmal bis 21 Uhr abends. Jeden Tag. In Notfällen auch nachts. „Urlaub kenne ich nicht“, sagt die Tessinerin. Das sei aber nicht schlimm, denn sie vergöttere ihren Beruf. Die Tiere, ihr eigener Herr zu sein, die Unabhängigkeit. Sie komme viel rum, sei in Bewegung. Zu Fuß mit Pferd, Hund oder Kuh. Sie hält eine Uhr mit Entfernungsmesser hoch. 20,4 Schritt-Kilometer stehen da heute. Sie hatte bisher zwei Termine. Aber noch sei ja nicht Schluss. Sie habe 28 Kilo abgenommen.

Ein Job als Absicherung, der andere als Leidenschaft

Ja, zwei Jobs – das sei oft hart. Aber aus finanziellen Nöten eben nötig. Die Zeitung sei „sichere Einnahmequelle“, die kleine Firma ihre Passion. „Ich möchte gern von der Selbstständigkeit leben können.“ Das Leben aber sei teuer. Auto, Benzin; gerade habe sie ein Haus gekauft. Ihr größter Wunsch: „Vielleicht einmal mit Orcas schwimmen“, sagt sie. Im Pazifik. Gelernt habe sie den Beruf einer Verkäuferin. „Aber das möchte ich nicht tun.“

Bad-Doberaner betreut Kinder und fährt Taxi

Wünsche hat auch Sebastian Görs. Reisen, Besuche bei Freunden, das Leben genießen. Dazu brauche er mehr Geld, als er im Job als Erzieher verdient. Der 32-Jährige aus Bad Doberan guckt auf ein Handy. Das Handy seines zweiten Chefs. Am Wochenende und an Feiertagen fährt er Taxi.

Wochentags kennen Knirpse im Doberaner Kindergarten Görs als aufmerksamen Betreuer. Von 7 bis 17 Uhr gehe die Arbeitszeit in Schichten. 40 Stunden die Woche. Eigentlich habe er Lehrer wollen werden. Nach mehreren Bewerbungen um einen Studienplatz gab er auf, absolvierte eine Ausbildung zum Erzieher. Schon damals, vor acht Jahren, habe er mit dem Taxifahren angefangen. „Ich brauchte Geld“, so Görs. Heute könnte er vom Erzieherjob zwar leben; das wolle er aber gar nicht. Das Taxi sei „ein schöner Ausgleich“. Am Tage der Trubel mit den Kindern, am Wochenende interessante Gespräche mit Fahrgästen. Bei Fahrten bis Rostock, Wismar oder Berlin. Außerdem habe er sich an einen besseren Lebensstandard gewöhnt. Er komme rum und könne seinen Horizont erweitern. Manchmal redeten Fahrgäste stundenlang im Taxi. „Das finde ich interessant.“

„Kleine Kinder sind die dankbarsten Menschen“

Sebastian Görs erzählt vom Erzieher-Job. „Drei- bis Sechsjährige sind die dankbarsten Menschen“, sagt er. Interessiert, offenherzig, ehrlich. Ganz sicher hat MV einen guten Lehrer an ihm verloren. Heute werden diese händeringend gesucht. Er denke darüber nach, irgendwann doch den Job zu wechseln. Einen „ältere Mann“ im Kindergarten oder Hort könne er sich schlecht vorstellen. Seine Idee: Sozialarbeit.

Görs lebt bei seinen Eltern. Von seiner früheren Partnerin habe er sich vor zwei Monaten getrennt. Neuorientierung. Seine fünfjährige Tochter sei ihm sehr wichtig. An diesem Tag hat er erst am früheren Nachmittag eine Taxi-Fahrt. Es sei denn, das Telefon klingelt. „Die meisten Fahrten sind spontan.“

Rund 30.000 Menschen mit mindestens zwei Jobs in MV

So wie Schmidt und Görs organisieren fast 30 000 Menschen in MV ihr Leben mit zwei oder mehr Jobs. Jedes Jahr zwischen 1000 und 1700 mehr. Studien zeigen: In manchen Fällen steckt Selbstverwirklichung dahinter, vielseitige Interessen. Meistens aber finanzielle Not.

