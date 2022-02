So machen Sie ihr Fahrrad fit für den Frühling: Tipps von Experten aus Bad Doberan und Kühlungsborn

Bad Doberan

Raus aufs Rad: wenn die Tage länger und wärmer werden holen viele ihren Drahtesel wieder aus dem Schuppen. „Wir haben schon ziemlich viele Inspektionen“, sagt Alexander Ulrich, Werkstattleiter bei Drahtesel in Kühlungsborn. Seit Ferienbeginn nähmen die Werkstattaufträge zu. „Wir gucken, ob die Fahrräder für die Saison fertig sind.“ Kontrolliert würden unter anderem Bremsbeläge und Steuerlager, ob die Ketten richtig eingestellt seien und dass die Bereifung keine Risse habe. „Damit das Fahrrad ohne Malaisen durch die Saison kommt“, sagt Alexander Ulrich. Sehr viele Kunden bringen ihre Räder inzwischen regelmäßig in die Werkstatt. Bei e-Bikes wird sogar automatisch angezeigt, wann die nächste Inspektion fällig ist. „Wir stellen es so ein, dass wir vor der Saison checken“, sagt Alexander Ulrich. Er empfiehlt aber auch allen anderen Fahrradbesitzern eine regelmäßige Kontrolle. „Wenn man zu lange wartet gibt es einen Kettenverschleiß und das geht dann richtig ins Geld.“

Hohe Spritpreise helfen Menschen aufs Rad

Dass das Benzin teurer wird, bringe inzwischen einige zum Umdenken: „Viele Kunden kommen zu uns und sagen, sie wollen aufs Fahrrad umsteigen, weil die Spritpreise hochgehen. Die fahren dann mit dem E-Bike zur Arbeit.“ Die elektronische Variante würde dafür bevorzugt, weil man dann nicht so verschwitzt bei der Arbeit ankomme, wenn es mal etwas schneller gehen müsse. Nach Angaben von Alexander Ulrich kaufen bei Drahtesel hauptsächlich Einheimische Fahrräder. „Bei der Reparatur im Sommer haben wir dann mehr Touristen.“

Während der Corona-Zeit durften die Fahrradläden wegen der Werkstätten geöffnet haben. „Das haben wir schon gemerkt. Da haben doch mehr Leute ihr Fahrrad gebracht“, sagt Alexander Ulrich. „Sie hatten ja Zeit und konnten nicht zur Arbeit gehen.“ Das hätten viele genutzt, um ihr Fahrrad fit zu machen um etwas Sport treiben zu können.

Auch in Bad Doberan beginnt langsam die Fahrradsaison. „In der Werkstatt ist schon einiges in Bewegung und auch die interessanten für Neufahrräder fangen an, wach zu werden“, sagt Marko Harder, Inhaber von Zweirad Harder in der Münsterstadt. „Sie gucken sich um und kaufen auch schon.“ Für die Branche sei es normal, dass die Saison schon etwas früher beginne.

Lieferverzögerungen auch bei Fahrrädern

„Außerdem ist es so, dass der frühe Vogel den Wurm fängt“, sagt der Fachmann. „Man weiß nicht, wann wieder was kommt. Wir haben große Ordern geschrieben, das Lager ist gut gefüllt.“ Zur Zeit laufe die Ware auch relativ stabil ein. Allerdings gebe es schon ein paar Verzögerungen und von Zulieferern genannte Termine könnten sich immer nach hinten verschieben. Auch Werkstatttermine sollte man zeitnah vereinbaren. „In den vergangenen Jahren gab es Wartezeiten von bis zu sechs Wochen“, sagt Marko Harder.

Beliebt bei den Kunden sei nach wie vor das E-Bike. Aber auch das normale Rad werde weiterhin gut angenommen. „Der Trend geht immer mehr in Richtung Freilauf“, sagt er. Darunter versteht man ein Fahrrad ohne Rücktrittbremse. In den umliegenden Staaten trete diese ohnehin fast garnicht auf und auch in Deutschland würde sie inzwischen weniger nachgefragt.

„Wir merken natürlich auch die steigenden Spritpreise“, sagt Marko Harder. „Auch wir kommen ja nicht ganz ohne Auto aus.“ Zudem würden diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln, immer mehr. „Die meisten fangen allerdings eher an loszufahren, wenn es draußen etwas wärmer ist. Das geht jetzt so langsam los.“

Inspektion in der Fachwerkstatt empfehlenswert

Auch Marko Harder empfiehlt, das Fahrrad regelmäßig zur Inspektion zu bringen. Wer es regelmäßig nutzt, sollte das einmal im Jahr tun. „Gerade wenn man darauf angewiesen ist, ist nichts ärgerlicher, als wenn ein schleichender Schaden entsteht, ich losfahre und unterwegs liegen bleibe. Das sind Dinge, die können bei einer Wartung und Inspektion rechtzeitig bemerkt werden“, sagt der Experte. „Wir gucken uns das Rad zusammen mit dem Kunden an und geben Empfehlungen.“

Es gibt aber auch Dinge, die jeder selbst machen kann: Privatleute sollten auf jeden Fall regelmäßig den Luftdruck prüfen, rät Marko Harder. Denn mit zu wenig Luft in den Reifen fahre es sich nicht nur unheimlich schwer. „Natürlich ist auch der Verschleiß größer.“ Außerdem sei es wichtig, die Kette und den gesamten Antriebsstrang sauber und gepflegt zu halten. „Und die Öle nicht vergessen. Die Kette mag es gerne, wenn sie mit Öl oder Kettenspray benetzt wird.“ Alles andere sollte man aber einer Fachwerkstatt überlassen. „Wir überprüfen Schraubverbindungen, Risse im Rahmen, das ist eine Vielzahl an Arbeitsschritten. In den vergangenen zehn Jahren ist das Rad deutlich komplexer geworden.“

Von Cora Meyer