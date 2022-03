Kühlungsborn

„Wenn euch aus Versehen das Handy eures Freundes aus der Hand fällt und dabei das Display Risse bekommt“, sagt Ospa-Filialleiter Randy Lippmann und guckt im Kühlungsborner Schulzentrum fragend in die Runde: „Wer kommt dann für den Schaden auf?“ Ein Elftklässler hat die Antwort schnell parat: „Meine Mama!“ Dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist und was junge Leute tun können, wenn bei vielen weiteren Fragen des Lebens Mama eben nicht helfen kann – darum ging es jetzt beim ersten Zukunftstag im Ostseebad.

„Ich finde das schon wichtig – denn solche Themen werden im Unterricht eher wenig behandelt.“ Markus Bergmann, Lehrer für Berufsorientierung am Schulzentrum Kühlungsborn Quelle: Lennart Plottke

„Wir wollen Oberstufenschülern in vier verschiedenen Workshops Grundlagenwissen in den Bereichen Steuern, erste eigene Wohnung, Krankenkasse und Finanzen vermitteln“, erklärt Community Managerin Stephanie Bussler. „Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler optimal auf den Start in das Erwachsenenleben vorzubereiten und damit die Inhalte des Lehrplans sinnvoll zu ergänzen.“ Ein Anliegen, das bei Markus Bergmann auf offene Ohren stieß: „Ich habe von dieser Initiative im Radio gehört“, sagt der Lehrer für Berufsorientierung am Schulzentrum. „Ich finde das schon wichtig – denn solche Themen werden im Unterricht eher wenig behandelt.“

Deshalb habe er mit den Initiatoren per Instagram Kontakt aufgenommen, so Bergmann: „Und die Schüler sollten im Vorfeld aufschreiben, welche Themenbereiche ihnen wichtig sind – da kam sowas wie Steuern, Finanzen und Miete, das hat mir in die Karten gespielt.“ Der Workshop-Charakter habe ihn ebenfalls überzeugt, erklärt Bergmann: „Das ist immer besser, als wenn der Lehrer nur vorn steht und Dinge erzählt.“

Elftklässler wollen für Auto, Wohnung, Haustiere sparen

Dass beispielsweise das doch eher theoretisch trockene Thema Finanzen auch ganz praktisch Spaß machen kann, erfahren die Elftklässler bei Randy Lippmann und Ospa-Kollegin Ines Harms. „Auto, Wohnung, Möbel, Haustiere“ – für diese und andere Dinge wollen die jungen Kühlungsborner ihr Geld sparen. Und müssen dann doch gehörig schlucken, als sie erfahren, dass ein eigenes Haus im Ostseebad derzeit kaum noch unter 500 000 Euro zu haben ist. Da heißt es also, so früh und so viel wie möglich zu sparen. Welche Möglichkeiten es hier gibt – auch das erklären die Finanzexperten. Und spendieren der Gruppe, die mit den meisten Sparformen wie etwa Aktien, Fonds oder dem guten alten Sparbuch punkten konnte, eine Tüte Maoam.

„Wir wollen mit unserem Zukunftstag erreichen, dass bei den jungen Leuten später, im wahren Leben, nicht riesen Fragezeichen kommen“, macht Stephanie Bussler deutlich. „Deshalb haben wir diese vier Hauptthemen auserkoren – und wir versuchen, möglichst Referenten aus der Finanz-, Immobilien-, Steuer- und Krankenkassenbranche vor Ort zu gewinnen.“ In Kühlungsborn muss ein Schwerpunkt ausfallen – die Referentin für den Miet-Bereich hat kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt. „Das ist schade“, meint Markus Bergmann. „Aber wir holen das entweder online oder auch persönlich nach.“

Federführend beim Zukunftstag ist die „Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung gGmbH“ – eine deutschlandweit tätige Organisation, die 2018 aus einem Zusammenschluss von Schülerinnen, Schülern und Studierenden entstand. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, gesellschaftlichen Problemen durch die Vernetzung von Wirtschaft und Jugend entgegenzuwirken“, erklärt Stephanie Bussler. „Besondere Bedeutung hat für uns der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit – uns ist es ein Anliegen, dass ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben nicht vom sozialen Hintergrund abhängig ist.“

Zukunftstag soll an Deutschlands Schulen etabliert werden

Der erste Zukunftstag fand 2019 statt. Ausschlaggebend war ein Tweet der Kölner Schülerin Naina, so Bussler: „Sie habe mit ihren fast 18 Jahren keine Ahnung von Miete, Steuern und Versicherungen – aber sie könne eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben.“ Die Initiative trage dazu bei, dass junge Menschen auf den Start ins Erwachsenenleben vorbereitet seien – „und das ganz unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund.“ Möglichst jeder Schulabgänger solle mit diesem Projekt erreicht werden: „Wir wollen den Zukunftstag als Institution an den Schulen in Deutschland etablieren.“

Auch für die Referenten sind die praxisnahen Workshops am Schulzentrum ein Erfolgsmodell. „Ihr habt super mitgemacht“, sagt etwa Ospa-Filialleiter Randy Lippmann mit Blick auf die engagierten Schülerinnen und Schüler. „Und wenn ihr noch Fragen habt – wir sind ja in Kühlungsborn ganz in der Nähe.“

Infos: www.zukunftstag.org

Von Lennart Plottke