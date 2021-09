So prägte das Klosterjubiläum den Althöfer Handwerkermarkt

Althof

Der Handwerkermarkt in Althof stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 850-jährigen Doberaner Klosterjubiläums. Knapp 40 Stände hatten Händler und Künstler am Samstag in und um die Ruine der Klosterscheune herum aufgebaut. Ein paar Plätze waren in der Ruine jedoch frei geblieben. „Leider haben fünf Teilnehmer erst heute Morgen aus unterschiedlichen Gründen abgesagt“, bedauerte Joachim Frenkel vom gastgebenden Althof-Verein. Für Trübsal blieb indes nicht lange Zeit: „Das Interesse der Leute für die Historie unseres Ortes ist auch heute groß“, freute sich Vereinsmitglied Christel Frenkel. „Wir haben an unserem Stand allein in den ersten zwei Marktstunden 20 unserer Bücher ,850 Jahre Althof – Geschichte und Geschichten’ verkauft – das ist toll.“

Zur Galerie So war der Handwerkermarkt in Althof[Print Bildergalerie-Titelzeile]

Die bislang 150 Exemplare seien bereits bis nach Rheinland-Pfalz und Berlin verkauft worden, sagt Joachim Frenkel: „Wir mussten schon weitere Bücher nachbestellen.“ Neben dem einen oder anderen anregenden Smalltalk mit den Kunsthandwerkern und Künstlern begaben sich viele Besucher auch auf Spurensuche: „Meine Familie hat früher in Althof gelebt“, sagte etwa Frank Borchmann und nahm vor allem die Klosterscheune genauer unter die Lupe. „Hier kann man Geschichte noch richtig atmen.“ Als Gesprächspartner besonders begehrt: Architektin Sabine Krahn-Schulze und Gunter Heilemann vom Klosterverein, die mit vielen seltenen Fotos, Skizzen und Dokumenten und jeder Menge Hintergrundinformationen überzeugten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Was ist das hier für einen gemütliches Fleckchen Erde“, meinte Urlauberin Martina Feulner „Ohne den Handwerkermarkt hätten wir Althof garantiert nicht für uns entdeckt.“

Von Lennart Plottke