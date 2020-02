Ein guter Restaurantbesuch bleibt lange in Erinnerung. Doch die Auswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist riesig – welches Lokal lohnt sich also wirklich? Wer kocht und wer macht nur warm? Was bietet die Speisekarte? Wie gut sind Service und Ambiente?

Die OZ findet das für Sie heraus und startet den großen Restauranttest. Dabei gilt grundsätzlich: Wir gehen inkognito essen und bezahlen unsere Rechnung selbst. Erst nach dem Test sprechen wir mit den Betreibern. Los ging es mit dem „Blauen Esel“ in Rostock, den wir am 7. Februar besucht haben.

Jetzt sind Sie, liebe Leser, gefragt. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant, dass wir unbedingt testen sollten? Kennen Sie ein Lokal, in dem Sie noch nie waren, aber gerne einmal wissen würden, wie es ist? Dann schreiben Sie uns Ihren Vorschlag. Entweder online mitmachen oder Vorschlag per Post an Ostsee-Zeitung, Richard Wagner Straße 1a 18055, Rostock Stichwort „Restauranttest“ senden. Wer mitmacht, hat die Möglichkeit, einen Gutschein in Höhe von 100 Euro für ein Restaurant seiner Wahl zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. Februar.

