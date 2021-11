So schön war der Karnevalsumzug durch Neubukow

Neubukow

Polizeilich gut gesichert von Anfang bis Ende zog der Neubukower Carneval Club (NCC) am Sonnabend durch die Stadt. Der Spielmannszug Küste MV führte – in feschen Tigerkostümen –den NCC an. Der aufkommende Regen hatte keine Macht gegen die Lust der Jecken, ihre Zeit zu zelebrieren. Die Prozession setzte sich am Team-Baucenter in Bewegung und machte am Altersgerechten Wohnen des DRK in der Wollweberstraße Halt. Dort tanzten die kleinen Funken, die Funkenmariechen sowie die Garde. Allesamt schön anzusehen, bewegten sie sich so wundervoll, dass ihnen Beifall sicher war. „Das ist so schön“, raunte es von Balkonen.

Mit ihren beiden Kindern schaute auch Lisa Zarnow zu. Früher tanzte sie bei den Funkenmariechen. „Meine Schwester ist nun dabei“, sagte sie.

Lang war der Tross an dem sich neben der Freiwilligen Feuerwehr auch die Stadtwerke, die Wohnungsgenossenschaft der Stadt und der SV Pepelow anschlossen. Noch dazu viele historische und herausgeputzte Fahrzeuge wie das der Bauernstube Russow und der Videograph Daniel Meuler. Dazwischen Einheimische in den verschiedensten Verkleidungen und in Feierlaune.

Vieles abgesagt wegen Corona

Der Umzug setzte sich weiter über den Panzower Weg bis zum Kröpeliner Tor fort, dort galten die Hygiene-und Melderegeln. „Wir verzichteten auf die Hüpfburg und haben auch nur eine kleine Bastelstraße. Es war uns zu unsicher wegen der steigenden Coronazahlen“, sagte die NCC-Präsidentin Ramona Ruhnke. Eigentlich war die ehemalige Aldihalle als Feierort geplant. Doch zum Glück hörte der Regen auf und so konnte die kleine Party auf dem Platz davor starten. Dort tanzen alle Mädchen des NCC noch einmal.

Elferrat hatte den Rathausschlüssel bereits gesichert

Auf einem Anhänger zeigte sich der Elferrat in bester Laune, denn den Rathausschlüssel hatten sie bereits am 11.11. erfolgreich in ihre Gewalt gebracht.

Von links: die Präsidentin des NCC Ramona Ruhnke mit der neuen Miss Karneval Paula Cramer und der scheidenden Franziska Steinhöfel sowie Moderator Rüdiger Matthews. Quelle: Sabine Hügelland

Neue Miss ist Feuerwehrfrau

Die ehemalige Miss Karneval Franziska Steinhöfel hatte coronabedingt zwei statt einem Jahr Amtszeit. Sie gab ihre Position an die 25-jährige Feuerwehrfrau Pauline Cramer ab. „Es war ein so herzliches Miteinander und hat Spaß gemacht“, sagte Franziska Steinhöfel. „Ich bin glücklich und freue mich auf das, was mich erwartet“, sagte die neue Miss Pauline Cramer.

„Wir wollten zusammen feiern und sind froh, dass wir überhaupt wieder präsent sind“, so eine vergnügte Ramona Ruhnke.

Von Sabine Hügelland