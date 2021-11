Kühlungsborn

Ohne Zertifikat kein Zugang: Am Arbeitsplatz müssen die Menschen in MV seit heute nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind oder einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. In vielen Unternehmen in der Region gelten diese Regeln bereits.

„Wir sind da von Anfang an offen mit umgegangen und haben uns immer alle schon zwischendurch getestet“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Das gelte auch für die geimpften Mitarbeiter. „Die Tests haben wir als Arbeitgeber besorgt und reichen sie aus. Die Mitarbeiter machen ihn.“ Kontrolliert würden sie dabei nicht. „Das ist Vertrauenssache“, sagt Ulrich Langer. „Wenn einer aus dem Wochenende kommt oder den ersten Tag wieder im Büro ist testet er sich.“ Es seien nur wenige der 25 Mitarbeiter noch nicht geimpft.

Die Möglichkeit, ins Homeoffice zu wechseln, hätten viele Mitarbeiter schon im Vertrag stehen, zum Beispiel in den Abteilungen Grafik und Marketing. Diese Option sei jedoch nur etwas für diejenigen, die von zu Hause aus auch produktiv sein können, sagt der Geschäftsführer. Für Besucher der Kurverwaltung in der Villa Laetitia in der Ostseeallee in Kühlungsborn gilt die 2G-Regel.

Zertifikate werden dokumentiert

Auch für die Mitarbeiter der R&S-Steuerberatungsgesellschaft in Bad Doberan ist 3G nichts Neues. „Wir machen das schon seit Montag“, sagt Mitarbeiterin Heike Lüdtke. Geimpfte und Genesese testen sich zweimal pro Woche, immer am Montag und am Mittwoch. „Entweder gehen wir ins Testzentrum oder wir machen das vor Ort“, sagt sie. Dafür liegen Schnelltests bereit, die die Mitarbeiter dann unter Aufsicht durchführen. „Wir dürfen das in unserer Arbeitszeit machen“, sagt Heike Lüdtke. „Ich bin meistens mit dabei.“ Anschließend wird ein Formular vom Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (Lagus) ausgefüllt, das sie dann als zweite Person unterzeichne. Nicht Geimpfte müssen sich jeden Tag testen. „Das wird alles dokumentiert. Wir sammeln die Testzertifikate jeder Woche.“ Und auch die Zertifikate über den Impfstatus der Mitarbeiter werden in einem Ordner abgeheftet.

Für Besucher der Steuerberatungskanzlei gilt 3G und Maskenpflicht. Die Mitarbeiter müssen am Arbeitsplatz keine Maske tragen, wenn die Abstände eingehalten werden können. Deshalb, so Heike Lüdtke, ermutige der Chef die Mitarbeiter, ins Homeoffice zu gehen, damit möglichst nur ein Mitarbeiter im Zimmer ist. „Er ist ja auch für unsere Sicherheit verantwortlich.“ Von den über 20 Mitarbeitern seien so gut wie alle geimpft.

Kontrolle erfordert mehr Personal und Zeit

Der Getränkehersteller Glashäger will die neue Regelung ebenfalls einführen. „Wir werden 3G am Arbeitsplatz selbstverständlich nach der neuen Gesetzesgrundlage umsetzen. Nach Veröffentlichung der Änderungen und damit dem Inkrafttreten des Impfschutzgesetzes greift das auch in unserem Betrieb in Bad Doberan“, sagt Marketingleiter Axel Schümann. Dort arbeiten aktuell 63 Mitarbeiter. „Wir sind gesetzlich zur Kontrolle des neu einzuführenden 3G-Systems in den Betrieben verpflichtet.“ Die Kontrolle der sonstigen Hygiene- und Corona-Schutzbestimmungen erfolge durch die Vorgesetzen der jeweiligen Abteilung. Fest steht allerdings schon: „Sicher wird die Kontrolle der neuen Vorschriften einen erheblichen Mehraufwand an Zeit und damit auch Personal nach sich ziehen.“

Grundsätzlich gilt 3G auch für alle Besucher, Lieferanten und Dienstleiter des Brunnens. Sie werden bereits vor Zutritt zum Unternehmen schriftlich über die Inhalte und die strikte Einhaltung der Regeln belehrt. „Zudem arbeiten wir bei Glashäger mit strikten Hygienevorschriften und den geltenden Corona-Schutzbestimmungen wie Maskenpflicht und Abstandseinhaltung“, sagt Axel Schümann. „Mitarbeiter werden regelmäßig zu dem Thema geschult und bei Änderungen kurzfristig über die elektronischen Systeme und die Aushänge informiert.“

„Einzelfälle noch nicht geklärt“

Was passiert, wenn sich jemand nicht testen will und nicht geimpft ist, kann der Marketingleiter noch nicht sagen. „Über die Klärung von Einzelfällen haben wir noch keine letztendliche Rechtssicherheit erhalten.“ Homeoffice sei nicht in allen Fällen eine Lösung. „Es ist ja auch so, dass nicht für alle Arbeitsplätze – ob aus organisatorischen oder technischen Gründen – Mobilarbeit angeboten werden kann. Fest steht, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Nichtgeimpften und Nichtgetesteten keinen Zugang zum Unternehmen zu gewähren.“

Ob die Mitarbeiter den Test während der Arbeitszeit machen dürfen oder davor, ob Selbsttests ausreichend sind, oder ob ein Zertifikat aus einem Testzentrum nötig ist: Diese Details sind bei Glashäger noch nicht geklärt. „Diese speziellen Umsetzungsfragen sind noch offen. Hier müssen wir auch die Ausgestaltung der rechtlichen Grundlagen und die Umsetzungsverordnungen abwarten.“

Auch auf Baustellen gilt 3G

Auch auf den Baustellen des Unternehmens ASA-Bau aus Neubukow gilt 3G. „Die Mitarbeiter müssen vor der Arbeitszeit und vor dem Betreten der Baustelle im Beisein des Vorarbeiters oder Poliers einen Test machen“, sagt Gordon Konschak, Abteilungsleiter für Straßen- und Tiefbau. Für die Geimpften Mitarbeiter sei das nicht erforderlich. Sie sind in einer Liste erfasst. „Zweimal pro Woche zahlen wir den Test, das ist gesetzlich vorgeschrieben“, sagt Gordon Konschak. An den restlichen drei Tagen müssten die Mitarbeiter die Kosten selbst tragen. „Wir haben immer genug Tests auf der Baustelle“, sagt er. Denn auch Lieferanten müssten sich vorher anmelden und gegebenenfalls testen lassen. „Wir sind da rigoros“, sagt er. „Es hängt ja viel davon ab. Wenn in der Kolonne jemand krank wird, können wir die Arbeit quasi einstellen.“

Von Cora Meyer