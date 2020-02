So viel kostet das Parken zwischen Rerik und Heiligendamm

Bad Doberan

In Bad Doberan sind wie in vielen anderen Städten und Gemeinden die Parkgebühren für die öffentlichen Stellflächen per Verordnung geregelt. So zahlen Autofahrer auf Parkplätzen in der Innenstadt wie am Kamp, Goethestraße, im Parkdeck an der Verbindungsstraße oder Neue Reihe und in Heiligendamm 50 Cent pro Stunde. Die Gebühren werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr erhoben.

Auf dem Parkplatz am Münster kostet eine Stunde einen Euro, die Höchstparkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt. Auf dem Waldparkplatz am Jagdhaus werden 35 Cent pro Stunde erhoben. Für Wohnmobile und Campinganhänger ist je Stunde ein Euro zu halten. Nach 18 Uhr sind die Parkplätze im gesamten Stadtgebiet kostenfrei.

Kühlungsborn nimmt von 9 bis 19 Uhr Gebühren

Im Ostseebad Kühlungsborn sind die Parkplätze von 9 bis 19 Uhr gebührenpflichtig. Am meisten zahlen Autofahrer auf dem Parkplatz in Nähe des Konzertgartens West. Hier kostet eine Stunde drei Euro. Für den Parkplatz am Rathaus sind zwei Euro je Stunde zu zahlen, auf dem Parkplatz Poststraße stündlich 50 Cent. Auf den Stellflächen Schulzentrift, Reutersteig und Waldstraße zahlen Parkende einen Euro pro angefangener Stunde.

In Kühlungsborn sowie in Bad Doberan können die Parktickets auch über die Handyapp Easy Park bezahlt werden.

Parken bis zu zehn Stunden

Im Ostseebad Rerik kostet das Parken in direkter Strandnähe wie am Wustrower Hals, Wustrower Straße und auf dem Strandparkplatz zwei Euro je Stunde. Hier darf maximal zehn Stunden geparkt werden. Auf den Parkflächen Seestraße und Postacker kostet das Abstellen des Fahrzeuges einen Euro pro Stunde. Gebührenfreie Parkplätze, auf denen das Auto bis zu zehn Stunden stehen kann, gibt es unter anderem an den Ortseingängen an der John-Brinckmann-Straße und am Rugen Barg/ Kröpeliner Straße.

Die Stadt Kröpelin nimmt für das Parken auf dem Markt in der Zeit von 8 bis 18 Uhr montags bis freitags und 8 bis 13 Uhr am Sonnabend eine Gebühr. Eine halbe Stunde kostet 50 Cent, die ersten 15 Minuten sind kostenfrei.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien