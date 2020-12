Bad Doberan

Schnelltest im Seniorenheim, um Angehörige zu besuchen, Andachten an Heiligabend unter freiem Himmel und Weihnachtsessen zum Mitnehmen statt in Gesellschaft: Das Weihnachtsfest in Bad Doberan war aufgrund der Corona-Pandemie etwas anders als sonst. Doch es wurde das Beste draus gemacht.

Für die Bewohner des Seniorenheims Johanniterhaus in der Thünenstraße in Bad Doberan hatte sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht viel geändert. Der Weihnachtsmann kam vorbei, ebenso die Angehörigen. Diese hatten sich zuvor angemeldet und einen Schnelltest auf das Coronavirus gemacht.

Anzeige

Mehr als 60 Schnelltests an Weihnachten

War es ein besonderes Weihnachten? „Für die Bewohner nicht, für uns als Angestellte schon“, sagt Leiterin Korinna Lembke in Bezug auf Tests und Kontaktlistenpflege. 29 Besucher wurden am 24. Dezember getestet, am 25. und 26. Dezember seien es jeweils um die 20 gewesen. „Es war für uns viel Aufwand, aber man macht das gerne, wenn man sieht, wie die Bewohner sich freuen.“ Alle Schnelltests – das Ergebnis liegt nach etwa 15 Minuten vor – seien negativ gewesen.

Lesen Sie auch:

Einige Bewohner seien über die Feiertage auch bei ihrer Familie gewesen. Am Montag und Dienstag werden alle getestet. Am 30. Dezember sollen Bewohner und Personal geimpft werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vieles war Weihnachten anders als sonst: Kontaktbeschränkung, Abstand halten, Maskenpflicht. Auf die Weihnachtsgeschichte oder gemeinsames Singen musste in der Münsterstadt nicht verzichtet werden.

Das Münster stand an Heiligabend von 11 bis 18 Uhr offen. Hier konnten Besucher einen weihnachtlichen Rundgang machen, bei dem Sie auf besondere Ausstattungsstücke aufmerksam gemacht wurden, die sich mit der Geburt Jesus beschäftigen. Zudem erklang Orgelmusik, wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen. Das kam bei den Menschen gut an.

Rostocker bedankt sich für Münster-Öffnung

Der Rostocker Carsten Klehn war mit seiner Frau und seinen Eltern im Gotteshaus und bedankte sich im Nachhinein bei Pastor Albrecht Jax: „Vielen Dank, dass Sie und die hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierten in der Kirchengemeinde es ermöglicht haben, dass auch wir im Münster sein konnten. Mit viel Herzblut haben sie uns mit dem ,Weihnachtsparcours’ ein stimmungsvolles Fest ermöglicht. Im Kerzenschein konnten wir der Orgel lauschen und Teilen der Weihnachtsgeschichte.“

Er habe mit seiner Familie den Kern des Weihnachtsfestes erlebt. „ An Weihnachten ist den Menschen etwas ganz Besonderes geschenkt worden. Nämlich ein Mensch, der auf die Welt gekommen ist, um uns die bedingungslose Zusage der Liebe zu geben. Man muss nicht an Gott glauben, um diesen Gedanken schön zu finden.“

Andacht auf dem Markt in Bad Doberan am 24. Dezember. Wegen der Corona-Pandemie fand kein Weihnachtsgottesdienst in der Kirche statt. Quelle: Anja Levien

An verschiedenen Orten unter anderem auf dem Markt, auf dem Buchenberg oder in Althof fanden an Heiligabend 16 Uhr Andachten statt. Dabei wurde auch mit Maske gesungen.

Ruhiger Dienst für Doberaner Polizei

Der Treffpunkt Suppenküche hatte von 11 bis 13 Uhr am 24. Dezember Essen an alle Interessierten ausgegeben: Hackbraten mit Rotkohl und Klößen. Wegen der Corona-Pandemie war ein Beisammensitzen in den Räumen des Amtshauses nicht möglich.

Einen ruhigen Dienst hatten die Polizisten im Revier Bad Doberan. Bis Sonnabendnachmittag wurden unter anderem zwei Wildunfälle, einer in Hinter Bollhagen, einer in Garvensdorf, aufgenommen. „Es waren ruhige Weihnachten“, so die Polizei.

Von Anja Levien