Die Promenade ist wieder belebt, die Strandkörbe belegt, Eis und Fisch begehrte Ware: Die Urlauber sind zurück im Ostseebad Kühlungsborn. Dass dieser am ersten Wochenende nach der Öffnung von MVs Grenzen für Touristen so voll sein wird, haben einige nicht erwartet. Einzelhändler sehen sich wegen Corona-Regelungen gegenüber Schleswig-Holstein im Nachteil.

Kühlungsborn ist wieder Gastgeber: So ist die Stimmung im Ostseebad

