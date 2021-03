So werden Projekte rund um Bad Doberan mit bis zu 20 000 Euro gefördert

Bad Doberan

Kleinprojekte mit Gesamtkosten von maximal 20 000 Euro, die mit bis zu 80 Prozent gefördert werden: „Das ist jetzt möglich“, sagt Olaf Pommeranz, Regionalmanager der lokalen Leader-Aktionsgruppe Region Ostsee-DBR. „Denn für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden wir jeweils mit einem zusätzlichen Regionalbudget von 200 000 Euro ausgestattet.“ Es handele sich hierbei um ein Förderprogramm des Bundes zur Stärkung des ländlichen Raumes: „Deshalb rufen wir jetzt Vereine, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger auf, sich an dem Programm zu beteiligen und Projektideen einzureichen.“

„Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden wir jeweils mit einem zusätzlichen Regionalbudget von 200 000 Euro ausgestattet.“ Olaf Pommeranz, Regionalmanager Leader für die Region Ostsee-DBR Quelle: Anja Levien

Dabei gebe es drei Voraussetzungen, erklärt Pommeranz: „Die zu fördernden Projekte sollten einen Mehrwert für die Allgemeinheit bieten, öffentlich nutzbar und bis Oktober dieses Jahres umsetzbar sein sowie der Strategie der lokalen Aktionsgruppe sowie der Förderrichtlinie des Landes MV entsprechen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beste Beispiele für gelungene Vorhaben der vergangenen Jahre: Der „Treffpunkt Suppenküche“ in Bad Doberan erhielt gut 12 000 Euro für eine Erneuerung seiner Tische, des Geschirrs und der Kühlanlage, gut 7000 Euro bekam das Ostrockmuseum in Kröpelin für die Gestaltung einer neuen Informationsbroschüre, dazu konnte sich die Freie Schule in Rerik über gut 4500 Euro für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen freuen.

„Bis zum 30. April können Anträge auf Förderung beim Regionalmanagement eingereicht werden“, sagt Pommeranz. „Ausgewählt werden die Vorhaben von der Leader-Aktionsgruppe Ostsee-DBR.“ Dafür sei es empfehlenswert, sich frühzeitig mit dem Regionalmanagement in Verbindung zu setzen, um die Projektidee vor der Einreichung zu besprechen.

Mehr als 200 Ideen wurden seit 2015 für das Leader-Programm eingereicht – 67 Projekte wurden bereits realisiert oder befinden sich noch in der Umsetzung.

Infos: www.ostsee-dbr.de; Tel.: 03843/755 61 300; E-Mail: olaf.pommeranz@lkros.de

Von Lennart Plottke