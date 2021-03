Nienhagen

Ob Feuerwehrgebäude, Kulturscheune oder Ratssaal: Sitzungen von Gemeindevertretungen und Fachausschüssen sind in Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln immer auch mit kleineren oder größeren Risiken verbunden. Gibt es genügend Platz für Abgeordnete und Besucher, liegen Listen für persönliche Daten aus, wird ausreichend gelüftet? „Damit die Kommunen auch während der Corona-Pandemie handlungsfähig bleiben und Beschlüsse fassen können, besteht zunächst bis zum 31. Dezember dieses Jahres die Möglichkeit, Sitzungen ohne unmittelbare Anwesenheit der Öffentlichkeit durchzuführen“, erklärt Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister im Ostseebad Nienhagen. „Das wollen wir jetzt aktiv umsetzen.“ Einen entsprechenden Beschluss fassten die Abgeordneten auf ihrer jüngsten Sitzung – als bislang einzige Gemeinde im Amt Bad Doberan-Land.

„In der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen trifft man sich zu den meisten Terminen längst nicht mehr persönlich.“ Peter Zemelka, stellvertretender Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Anja Levien

So sollen Zusammenkünfte von Gemeindevertretung und Ausschüssen ab sofort per Videokonferenz ermöglicht werden. „Eigentlich kommt diese Maßnahme viel zu spät“, sagt Nienhagens stellvertretender Bürgermeister Peter Zemelka. „In der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen trifft man sich zu den meisten Terminen längst nicht mehr persönlich.“ Deshalb habe er vorgeschlagen, auch für die Gremien im Ostseebad entsprechende Lösungen zu suchen, sagt Zemelka, der unter anderem als Steuerberater und Vorstandsvorsitzender des Doberaner Arbeiter-Samariter-Bundes schon gute Erfahrungen mit Video-Konferenzen gemacht hat: „Da gibt es schon relativ preiswerte Technik.“

Teilnahme an Sitzungen auch weiterhin vor Ort möglich

Im Nienhäger Feuerwehrgebäude gebe es bereits einen Beamer, so Zemelka: „Dazu müssen eine Kamera und Mikrofone aufgestellt werden – dann könnten sich Besucher und auch Gemeindevertreter online zuschalten lassen.“ Selbstverständlich sei eine Teilnahme an den Sitzungen auch weiterhin direkt vor Ort möglich, stellt Zemelka klar: „Wenn das die Platzverhältnisse und Hygienebestimmungen zulassen.“

Es gelte jetzt, Fragen des Datenschutzes zu klären und Angebote für mögliche technische Lösungen einzuholen: „Das muss offiziell ausgeschrieben werden – in drei, vier Wochen sollte das Ding aber stehen.“ Dabei hoffe er, dass die Ausnahme künftig zur Regel werde, stellt Peter Zemelka klar: „Video-Sitzungen sollten nicht nur bis zum 31. Dezember möglich sein – damit wären alle Beteiligten in ihren Planungen viel flexibler und könnten auch dann an Besprechungen teilnehmen, wenn es ihnen nicht persönlich vor Ort möglich ist.“

Von Lennart Plottke