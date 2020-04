Weniger Einweg - So will Bad Doberan für weniger Plastikmüll in der Stadt sorgen

Die Stadtvertreter in Bad Doberan beschließen in einer Sitzung konkrete Vorgaben für Veranstalter und Organisatoren. Es soll weniger Plastikmüll produziert werden. Aufgrund strenger Hygienebestimmungen fand die Sitzung im großen Festsaal der Kreisverwaltung statt.