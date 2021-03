Rostock

Rostocks Straßenbahn-Chef spricht euphorisch von einem „Quantensprung“: Erstmals seit fünf Jahren baut die RSAG ihr Angebot massiv aus. Neue Takte, neue Busse und ein Plan für neue Straßenbahn-Linien: „Wir schalten endlich in den Vorwärtsgang“, sagt Technik-Vorstand Jan Bleis.

Und das soll sich bemerkbar machen – auch auf den Straßen. In der Bilanz: Mit der „Angebotsoffensive 2022“ will die RSAG nämlich pro Jahr mehr als 1,7 Millionen zusätzliche Fahrgäste gewinnen. „Das wäre ein Plus von fünf Prozent“, sagt Bleis. Und gut für das Klima wäre es auch: „Wenn wir unsere Ziele erreichen, mehr Menschen mit Bussen und Bahnen statt dem Auto fahren, spart Rostock 500 Tonnen CO2 pro Jahr ein.“ Mit diesen Maßnahmen soll das gelingen.

Alle zehn Minuten ab Gehlsdorf

Neues Baugebiet, starker Zuzug: Der Stadtteil am Ostufer der Warnow gilt als „Wachstumsregion“ innerhalb der Hansestadt. Und dem will die RSAG nun gerecht werden. Bisher fahren zu den Hauptzeiten am Tag nur alle 20 Minuten Busse von Gehlsdorf in Richtung Dierkower Kreuz. Ab 2022 sollen nun die Buslinen 45 und 45a im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Häufiger von Ost nach West

Wer aus dem Osten der Hansestadt in den Westen will, kann das künftig häufiger und schneller denn je: Die sogenannte „Express-Buslinie X41“ wird ausgebaut. Die Linie verbindet Dierkow und Toitenwinkel mit Lütten Klein – in nur 20 Minuten Fahrzeit. „Und von Lütten Klein geht es dann auch schnell weiter in Richtung Warnemünde“, sagt Bleis. Künftig fährt die X41 alle 30 Minuten ab Dierkower Kreuz.

10-Minuten-Takt im Nordwesten

Seit Jahren fordern Fahrgäste und Politik mehr Verkehr im Nordwesten. Und den wird es jetzt geben: Auch auf den Linien 25, 31, 38 und 39 führt die RSAG tagsüber den 10-Minuten-Takt ein. „Vor allem Schmarl und Groß Klein sollen davon profitieren“, sagt Bleis.

Die „38“ wird verlängert

Die Linie 38 wird zudem verlängert. Sie hält künftig nicht „nur“ in Lütten Klein, sondern fährt ab 2022 weiter bis Lichtenhagen. „Wir verbinden so Schmarl und Lichtenhagen ohne Umsteigen“, erklärt Bleis. Der große Vorteil – vor allem für Schüler: „Die Hundertwasser-Gesamtschule in Lichtenhagen wird aus Schmarl ohne Umsteigen erreichbar sein. Der Schulcampus am Mühlenteich und die Godewind-Schule profitieren ebenso.“ Und außerdem: An der Möllner Straße entstehen 320 neue Wohneinheiten. Die neuen Einwohner sowie das Finanzamt, der Warnowpark und auch das Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungsministeriums werden besser erreichbar sein.

Sonnabends mit dem Bus zum Einkaufen

Die Linie 39 – sie verkehrt zwischen der S-Bahn-Haltestelle Parkstraße in der KTV und Lütten Klein – soll nun auch sonnabends alle 15 Minuten fahren. „Wir binden damit auch am Wochenende die Stadtteile im Nordwesten besser an die Einkaufszentren in Schutow, aber auch die Uni-Klinik und die Sportstätten im Hansaviertel an“, sagt der RSAG-Chef.

E-Busse für die RSAG

Bereits in diesem Jahr sollen für Warnemünde zwei Elektrobusse geliefert werden. Für den Ausbau des Angebots schafft die RSAG zudem fünf weitere, klimafreundliche Gefährte an. Kosten: rund 4,4 Millionen Euro. Weil die Straßenbahn AG aber bereits in neue Bahnen investieren muss, soll die Stadtkasse die neuen Busse bezahlen. „In den ersten Jahren werden die neuen Linien sicher noch ein Zuschussgeschäft sein. Ab 2025 rechnen wir aber damit, dass sich das Mehr an Verkehr auch finanziell rechnet“, sagt Bleis. Bis 2030 will er zudem die Hälfte der Bus-Flotte austauschen: Ob es dann Elektro- oder Wasserstoff-Busse auf den Straßen der Hansestadt geben wird – noch offen.

Zwei neue Straßenbahn-Linien?

Gute Nachrichten kommen auch von Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne): Experten haben für die Stadt untersucht, wo sich neue Straßenbahn-Linien lohnen würden. 22 mögliche Ausbau-Projekte wurden geprüft, drei davon für besonders gut befunden. Und für die sollen nun schnellst möglich Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden. „Der Bund gibt derzeit eine Milliarde Euro für solche Projekte“, sagt Bleis. Matthäus nennt Details: „Die Untersuchung hat ergeben, dass eine Linie von der Trotzenburg nach Reutershagen besonders attraktiv für Fahrgäste wäre. Auch eine neue Straßenbahn nach Gehlsdorf würde sich lohnen.“

Von Andreas Meyer