So will die Stadtverwaltung Kühlungsborn besser und effizienter werden

Schnellere Rückmeldung, kürzere Bearbeitungszeiten: Die Stadtverwaltung von Kühlungsborn will herausfinden, wie sie für die Bürger besser und effizienter werden kann. „Es ist üblich, dass sich Verwaltungen turnusmäßig selbst überprüfen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Damit will die Stadt seinen Angaben zufolge eine externe Firma beauftragen, die sich mit der Stadtverwaltung aber auch mit dem Bauhof beschäftigt.

Kühlungsborn habe zwar nur 8783 Einwohner. Der Verwaltungsaufwand sei aber nach Angaben des Bürgermeisters durch die zahlreichen Touristen vergleichbar mit einem Ort mit 35 000 Einwohnern. „Unser personeller Bestand ist nicht drauf ausgelegt“, sagt Rüdiger Kozian. Die rasche Abarbeitung von Anträgen und Anfragen sei schwierig. Zur Stadtverwaltung gehörten außerdem die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, die Wohnungsbaugesellschaft Noveg und der Bauhof. Strukturen und Verfahrensabläufe müssten deshalb immer wieder überprüft werden. „Wenn man optimieren kann, sollte man es tun.“

Mehr Platz für zusätzliches Personal

Eine Möglichkeit dazu sei auch moderne Technik. So habe die Verwaltung ein digitales System eingeführt, mit dem die Mitarbeiter auch im Homeoffice alle Vorgänge bearbeiten könnten. Am Ende ist allerdings meist noch eine Unterschrift nötig. Die Einführung solcher Lösungen sei zunächst schwer, sagt Rüdiger Kozian. „Dann kann es aber die Arbeit erleichtern, man muss es nur geschickt einsetzen.“

Der Bürgermeister vermutet, dass die Stadtverwaltung zudem mehr Personal einstellen muss. Im Rathaus in der Ostseeallee jedoch sei der Platz dafür begrenzt. „Wir würden schon noch zwei bis drei Mitarbeiter unterkriegen“, sagt er, „aber dann wird es knapp.“ Es gebe allerdings die Möglichkeit, das Gebäude nach hintenheraus zu erweitern, wenn Bedarf sein sollte. „Das Gelände hinter der Villa Laetitia gehört uns, das ließe sich gut verbinden“, sagt Rüdiger Kozian.

Die Idee, dass die Verwaltung aus dem Rathaus in ein größeres Gebäude umzieht, kursiert in Kühlungsborn seit Langem. Neben einem Behördenzentrum vor der Stadt hat es nach Angaben des Bürgermeisters auch den Vorschlag gegeben, in die Villa Baltic zu ziehen. Rüdiger Kozian hielt nicht viel davon: „Das ist das teuerste Gebäude im Ort. Das muss man sich mal vorstellen“, sagt er. Darüber hinaus haben inzwischen ohnehin private Investoren die Villa übernommen. „Wir bleiben hier und haben Erweiterungsmöglichkeiten“, sagt der Bürgermeister. Das sei wichtig, denn es könne ja auch sein, dass es Zusammenschlüsse mit anderen Akteuren geben werde.

Überblick über Fördermittel behalten

Der Blick von externen Experten sei auch bei der Umsetzung von Bauvorhaben wichtig. Jemand müsse im Auge haben, welche Förderperioden oder projektbezogene Mittel es gebe. Aktuell profitiert Kühlungsborn gerade beim Ausbau der Seebrücke und dem geplanten Neubau einer Tennishalle am Grünen Weg von finanzieller Unterstützung. „Man muss die Chancen nutzen, die es gibt“, sagt Rüdiger Kozian. Zudem sei die Stadt Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden wie etwa dem Zweckverband Kühlung und dem Verband Mecklenburgischer Ostseebäder. „Wir müssen wissen, an welchen Stellen wir optimieren können“, sagt der Bürgermeister.

Mehr Transparenz für Stadtvertreter

Er hofft auch auf die Unterstützung der Stadtvertreter. Neben klaren Beschlüssen wünscht sich Rüdiger Kozian eine Prioritätenliste mit Vorhaben. „Es ist klar, dass es Sachen gibt, die besonders wichtig sind und andere, die etwas weniger wichtig sind“, sagt er. Diese Liste wollten die Stadtvertreter seinen Angaben zufolge nun erstellen.

Auch für die Stadtvertreter soll die Arbeit einfacher werden. „Wir haben in diesem Jahr alles digitalisiert“, sagt der Bürgermeister. Nun wären die Beschlüsse der Stadtvertretung über das digitale Informationssystem Allris allen Mitgliedern zugänglich. Denn den Überblick zu behalten, sei mitunter schwer. „Wir haben bis zu 30 Tagesordnungspunkte pro Sitzung und acht Ausschüsse“, sagt Rüdiger Kozian. Das seien 240 Beschlüsse, in der Regel viermal im Jahr, die umgesetzt werden müssten.

Ampelsystem bis September

Damit das reibungsloser funktioniert, will die Verwaltung bis September ein Ampelsystem einführen. Damit soll auf den ersten Blick sichtbar sein, wie der Bearbeitungsstand eines Beschlusses ist. „Damit wir korrigieren können, wenn es Verzögerungen gibt. Das ist für alle von Vorteil und schafft Transparenz“, sagt Rüdiger Kozian.

Das gilt allerdings vorerst nicht für die Bürger. Sie können zwar die Beschlussvorlagen einsehen, über die die Stadtvertreter beraten, die Abstimmungsergebnisse aber nicht. Als Begründung sagt Rüdiger Kozian, dass es sich dabei oft um Verwaltungsinterna handle.

