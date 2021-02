Parkentin

Eine Gemeinde, die sich künftig selbst mit Energie versorgen und damit klimaneutral agieren kann: Dieses ambitionierte, langfristige Ziel verfolgen Landwirt Carl-Theodor Heincke und die Voss Energie GmbH aus Rostock jetzt in Bartenshagen-Parkentin. In einem ersten Schritt baut die neu gegründete Naturenergiepark Schummerland GmbH zwischen der Doberaner Straße und der Bahnlinie Rostock-Bad Doberan eine gut 3,7 Hektar große Fotovoltaikanlage. „Wir wollen mittel- bis langfristig in das Direktmarketing einsteigen und etwa eine Elektro- oder Wasserstoff-Tankstelle anbieten oder auch neue Wohn- und Gewerbegebiete, die größere Mengen Strom verbrauchen, mit Energie versorgen“, blickt Heincke voraus.

„Wir wollen mittel- bis langfristig in das Energie-Direktmarketing einsteigen.“ Carl-Theodor Heincke, Gesellschafter Naturenergiepark Schummerland GmbH Quelle: Wilma Welzel

Die Macher rechnen aktuell mit einer jährlichen Stromproduktion von gut drei Millionen Kilowattstunden. Läuft alles nach Plan, könnte die Anlage bereits im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Investitionsvolumen: rund 2,2 Millionen Euro.

„Auf unserem ,Hof Schummerland’ betreiben wir Ackerbau und versorgen 180 Milchkühe sowie deren Nachzucht“, erklärte der Landwirt. „Wir haben schon viele Abläufe automatisiert, beispielsweise einen Melk-Roboter angeschafft.“ Dazu wird das überwiegend selbst produzierte Futter – wie etwa Kleegras, Mais, Getreide oder Rapsschrot – im Stundentakt automatisch angeschoben. Um den Hof weiter wie geplant modernisieren zu können, wolle man künftig auf eine Fotovoltaikanlage zurückgreifen, so Heincke.

Geplante Anlage könnte noch vergrößert werden

Dabei könnte die ursprünglich geplante und bereits genehmigte Anlage noch einmal deutlich erweitert werden. Bereits Anfang 2019 hatten die Gemeindevertreter der Aufstellung eines Bebauungsplanes „Sondergebiet Fotovoltaik-Freiflächenanlage“ zugestimmt. „Wir fassen ja jetzt unseren Flächennutzungsplan noch mal grundlegend an“, erklärt Bürgermeister Tobias Priem (parteilos). „Bei einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat sich in Gesprächen herausgestellt, dass auf dem Gelände eine noch größere Anlage erwünscht und grundsätzlich auch möglich ist.“

Am Bahnübergang Doberaner Straße/Bollbrücke (r.) könnte die erweiterte Fotovoltaikanlage beginnen und parallel zu den Bahnschienen gebaut werden. Quelle: Voss Energy GmbH

Nach den Vorstellungen der Voss Energy GmbH könnte sich die Fotovoltaikanlage ab dem Bahnübergang Doberaner Straße/Bollbrücke noch einmal um gut 11 Hektar vergrößern. Die Fläche wäre für einen solchen Bau prädestiniert, meint Priem: „Wir haben hier eine südliche Hanglage, der Bereich ist schwer zugänglich und deshalb auch schlecht zu bewirtschaften – deshalb sollten wir möglichen Erweiterungsplänen mit Blick auf den Klimaschutz auch keine Steine in den Weg legen.“ Der Bauausschuss habe jedenfalls schon mal ein positives Votum abgegeben: „Jetzt muss die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am kommenden Montag über die Pläne diskutieren.“ In der Folge müsse auch der Landkreis über das geänderte Vorhaben befinden, so Priem.

Möglich macht diese Gedankenspiele eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Demnach darf künftig im Bereich von 200 Metern statt wie bisher 110 Metern beiderseits von Autobahnen und Schienen Solarenergie genutzt und dafür eine Vergütung nach dem EEG in Anspruch genommen werden. „Das ist aber erst mal Zukunftsmusik“, stellt Carl-Theodor Heincke klar: „Denn es handelt sich hier zunächst um ein Bundesgesetz – das muss noch auf die Landes- und Kreisebene runtergebrochen werden.“

Lokaler Bezug und Ansprechpartner für weitere Projekte

Das Engagement der Naturenergiepark Schummerland GmbH mache auch mit Blick auf die Gemeindeentwicklung Sinn, ist Heincke überzeugt: „Wir haben unseren Sitz in Parkentin, zahlen hier Gewerbesteuer, sind künftig Ansprechpartner für alle Fotovoltaikvorhaben im Ort und können so frühzeitig lokale Partner einbinden und Projekte gestalten.“

Ob Fotovoltaikanlagen nun die schönsten Bauten in der Landschaft sind – „darüber kann man streiten“, gibt Heincke zu. „Aber im Vergleich zu einem Braunkohle-Tagebau oder Kraftwerken ist das dann doch die bessere Alternative.“ In jedem Fall stehe eines fest: „Irgendwo muss der Strom ja herkommen – und mit unserer Anlage könnte der CO2-Fußabdruck jedes Einwohners künftig um bis zu 40 Prozent reduziert werden.“

