So wirkt sich Impfpflicht auf Krankenhaus Bad Doberan und Klinik Heiligendamm aus

In nicht mal einem Monat greift die Impfpflicht gegen Covid-19 im Pflege- und Gesundheitsbereich. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat jetzt die betroffenen Unternehmen informiert, dass der Nachweis dazu bis zum 15. März vorliegen, ab 16. März dem Amt gemeldet werden muss. Davon sind unter anderem Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Rettungsdienste oder ambulante Pflegeeinrichtungen betroffen. Viele dieser Einrichtungen fragen sich jedoch, wie das Gesundheitsamt die Impfpflicht durchsetzen möchte.

„Das Krankenhaus Bad Doberan wird, wie alle anderen Gesundheitseinrichtungen, nicht geimpfte Mitarbeiter ans zuständige Gesundheitsamt melden“, informiert Geschäftsführer Michael Jürgensen. Ob der Betrieb aufrechterhalten werden könne oder ob es zu Einschränkungen komme, sei abhängig von „den dann folgenden Entscheidungen des Gesundheitsamtes und auch der Mitarbeiter selbst“. Welche Entscheidungen die Gesundheitsämter treffen werden, wisse man heute nicht.

Wunsch nach Klarheit, wie Impfpflicht durchgesetzt wird

Ähnlich geht es auch der Medianklinik in Heiligendamm, in der unter anderem Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. „Generell würden wir uns seitens der Politik mehr Klarheit wünschen, wie die Impfpflicht in den Gesundheitsbetrieben durchgesetzt werden soll. Derzeit herrscht noch immer eine Prozessunsicherheit, wie die Gesundheitsämter ab Verstreichen der Frist mit dem 15. März 2022 reagieren“, so Franziska Riethmüller, PR & Kommunikationsmanagerin bei der Median-Unternehmensgruppe.

Die Impfquote in der Medianklinik Heiligendamm liege aktuell bei 91 Prozent. „Wir sind optimistisch, dass die Quote weiterhin steigen wird, da sich diese Tendenz bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat. Unsere Mitarbeitenden verhalten sich seit Beginn der Pandemie sehr vorbildlich – sowohl in Bezug auf ihre eigene Gesundheit als auch in Bezug auf die ihrer Kollegen und der Patienten. Ein Großteil unserer Mitarbeitenden hat sich sogar direkt bei uns in der Klinik impfen lassen.“ Daher werde in Heiligendamm nicht davon ausgegangen, dass es zu Personalengpässen kommen werde. „Generell wäre jede Fachkraft, die ihrer Arbeit nicht nachkommen kann, für die Gesundheitsbranche jedoch ein großer Verlust.“

Einschränkungen im Klinikbetrieb werden nicht erwartet

Wer Angst vor einer Impfung habe, erhalte transparente Informationen. „Ängste unserer Mitarbeitenden nehmen wir ernst und gehen in den Gesprächen auch mithilfe von Aufklärungsmaterial auf etwaige Sorgen ein. Wir hoffen, so die Bereitschaft für eine Impfung auch bei den wenigen bisher nicht Impfwilligen in den kommenden Wochen weiter zu fördern.“

Der Klinikbetrieb laufe unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen weiter, um die Sicherheit und erfolgreiche Therapie der Rehabilitanden zu gewährleisten. „Einschränkungen durch die Impfpflicht zeichnen sich nicht ab und werden von uns auch nicht erwartet.“

Beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Bad Doberan wird es ebenfalls keine Einschränkungen durch die Impfpflicht geben. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der DRK Rettungsdienst Bad Doberan gGmbH 96 Prozent unserer beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits mindesten zwei Mal geimpft“, informiert Geschäftsführer Thomas Kröplin. Ebenso seien die Auszubildenden vollständig geimpft.

Von Tätigkeitsverbot bis Bußgeld bei fehlendem Nachweis

Für die Meldung der nicht geimpften Mitarbeiter richtet der Landkreis Rostock bis Ende Februar ein entsprechendes Portal ein. Das Gesundheitsamt verweist zudem auf das Informationsangebot des Bundesministeriums für Gesundheit zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Hier heißt es zu der Frage, was passiert, wenn kein Nachweis vorgelegt wird: „Wenn der Nachweis nicht bis zum Ablauf des 15. März 2022 vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und die erforderlichen personenbezogenen Daten weiterzuleiten. Das Gesundheitsamt wird den Fall untersuchen und die Person zur Vorlage des entsprechenden Nachweises auffordern.“ Wenn dieser nicht vorgelegt wird, könne das Gesundheitsamt der betroffenen Person gegenüber ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot aussprechen bzw. ein Bußgeldverfahren einleiten.

Bis das Gesundheitsamt über den Fall entschieden habe und gegebenenfalls ein Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot ausgesprochen habe, sei eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Person möglich.

