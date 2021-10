So wollen Bad Doberaner für prima Klima in der Münsterstadt sorgen

Bad Doberan

Vom prima Klima ist auch Bad Doberan noch ein ganzes Stück weg. Was dennoch möglich ist, den heimatlichen Gefilden auf die grünen Sprünge zu helfen, das vermittelte am Klimatag die Münsterstadt gemeinsam mit dem Verein Klimanetz Bad Doberan.

Viele Besucher kamen mit dem Rad zum Bad Doberaner Klimatag. An 20 Themen-Ständen holten sie sich Informationen zur Verbesserung des heimischen Klimas. Quelle: Sabine Hügelland

Am Kornhaus standen am Sonnabend Projektgruppen und Initiativen wie der Naturschutzbund (Nabu) oder „Rostock for future“ für Gespräche bereit, um aufzuklären, was in Privathaushalten, Kommunen oder Unternehmen machbar ist, um klimaneutral zu werden. „Unser Klima – unsere Zukunft! Anpacken und Mitwirken für den Klimaschutz“ war das Thema. In Vorträgen ging es unter anderem um energetische Sanierung, Gärten im Klimawandel und die Energiewende vor Ort.

Am Vormittag 500 Kilogramm Müll in der Stadt gesammelt

Am Vormittag sammelten gut 30 Einwohner knapp 500 Kilogramm Müll in der Stadt ein. Bereits zum Umwelttag im September kam solch eine Summe zusammen, sodass das Ziel des Klimanetzes von 1000 gesammelten Kilogramm erreicht wurde.

„Vor allem in Außenbezirken wie am Drümpel war es schlimm“, sagte Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Ekelhaft, wie achtlos Farbdosen und anderer Müll in die Landschaft geworfen werden.“ Arenz selbst informierte sich während des Klimatages unter anderem über die Möglichkeit von Solaranlagen für kommunale Dächer und mögliche Fördermittel. „Ich möchte, dass wir uns als Stadt dem Energiebündnis Rostock anschließen“, machte der Rathaus-Chef deutlich. Dies gilt es nun, mit den Stadtvertretern abzusprechen.

Hofleiter Johannes Lampen vom Gut Vorder Bollhagen: „Es ist gut, dass so etwas wie der Klimatag in Bad Doberan stattfindet. Aber es muss noch publiker werden und wir müssen dran bleiben.“ Quelle: Sabine Hügelland

Vertreter von Bauernöfen, Bunten Höfen sowie auch Johannes Lampen vom Gut Vorder Bollhagen wiesen auf die Vorzüge des ökologischen Landbaus und der Direktvermarktung hin. „Es ist gut, dass so etwas wie der Klimatag in Bad Doberan stattfindet. Aber wir müssen dran bleiben“, betonte Lampen. Der Hofleiter interessiert sich seit der Jugend für ökologischen Landbau und lebt ihn schon lange. Biodiversität sei wichtig: „Viele halten das für einen Spleen, doch es ist Realität.“

Bad Doberan will mit Klima-Manager zusammenarbeiten

Dr. Dirk Hollmann, Vorsitzender des Klimanetzes, eröffnete mit Bürgermeister Arenz den Klimatag. „Wir tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Und müssen die Probleme jetzt angehen. Wir wollen nicht, dass Bad Doberan einmal unter Wasser steht und zeigen heute auf, was wir tun können, das Klima zu verbessern.“ Hollmann brachte auch die Landesenergie - und Klimaschutzagentur MV (Leka) ans Kornhaus. Sie arbeitet im Auftrag des Landesenergieministeriums. „Wir beauftragten Leka als Berater für Kommunen, im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes für Bad Doberan“, sagte er. „Geplant ist, ab Januar 2022 einen Klimaschutzbeauftragten ins Rathaus zu holen. Die Ausschreibung läuft.“

Kostenfrei und neutral beraten werden

Lea Baumbach, Kommunikationsberaterin für eine Zukunftsorientierte Energiewende bei Leka, erklärte: „Wir sind Ansprechpartner für Informationen rund um erneuerbare Energien, Sektorenkopplung und Klimaschutz in MV. Und das kostenfrei und neutral.“ Noch sind die zwölf Mitglieder dieser GmbH nicht so bekannt, wie es sein sollte. „Wir bieten individuelle Beratung, Informationsmaterialien und Veranstaltungen zum Thema Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz für Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lediglich 20 Prozent stammt zurzeit aus erneuerbaren Energien. Leka möchte helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen auf ein Minimum zu reduzieren. „Wir arbeiten auch mit dem Landeszentrum für erneuerbare Energien (Leea) MV zusammen“, sagte Iris Wessolowski von Leka. Klimaschutz durch den effektiven und effizienten Einsatz von Fördermitteln des Bundes und der EU voranzutreiben, darum gehe es. Etwas, dass auch Bad Doberan zugute kommen könnte.

Pflanzen, ein Quiz, Vegetarisches vom Feuerwehrverein serviert, eine schöne Umgebung – es ging am Klimatag darum, eine lockere Atmosphäre zu schaffen für lange Gespräche. Das ist gelungen.

Klaus Riedner, Unternehmer aus Bernitt, informierte über clevere Stromspeicher: „Bei uns können Privathaushalte und auch Unternehmen Anlagen erwerben. Nicht nur für das Haus, sondern auch für E-Autos und anderes.“ Quelle: Sabine Hügelland

Klaus Riedner (AnRegEn UG) und Michale Böert (E3/DC) stellten clevere Stromspeicher vor – Co2-freier Strom nicht nur für das Eigenheim, sondern auch das E-Auto oder Unternehmen. „Viele Hausbesitzer haben sich heute beraten lassen“, sagte Riedner, der einen Vortrag über Photovoltaik hielt.

„Wir müssen jetzt etwas tun und nicht erst 2030, wie in der Politik die Rede ist“, machte Anja Siggelkow deutlich, die ihre Arbeit als naturnahe Grünplanerin „Pures Leben“ vorstellte und dabei auf heimische Pflanzen setzt, auf die hiesige Insekten programmiert sind.

Ausstellung im Münster zeigt Schönes und Schockierendes

Viel diskutiert und positiv aufgenommen wurde auch die Ausstellung „Bedrohte Schöpfung – unser Planet, unsere Zukunft“ im Münster. Sie zeigt die Verletzlichkeit unserer Landschaften in schönen und teils schockierenden Bildern.

Der Klimatag war ein Anfang. „Ein Startschuss für die nächsten Aktionen des Klimanetzes, zusammen mit der Stadt“, sagte Dirk Hollmann. „Aber auch auf anderen Veranstaltungen wird das Klimanetz weiter vertreten sein.“

Von Sabine Hügelland