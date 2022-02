So wollen die Satower Narren live auf Youtube feiern

Satow

Bei der Eröffnung der 52. Satower Karnevalssaison hatten sich die Narren des Satower Karneval-Vereins „Satowia“ (SKV) noch gewünscht, ihren Karneval nach alter Tradition wieder in der Mehrzweckhalle feiern zu können. „Die Erfüllung dieses Wunsches bleibt uns zum zweiten Mal in Folge leider verwehrt“, bedauert SKV-Präsident Erhardt Liehr. „Aber nach dem gelungenen Livestreaming im Vorjahr mit Programmaufzeichnungen aus der Jubiläumssaison, Schaltungen in die Wohnzimmer der Mitwirkenden und einer Jerusalema-Challenge geht das diesjährige Programm ,Clowns und Helden beim SKV – Wir feiern das Leben mit SATOW RADAU’ am 26. Februar zumindest als Online-Karneval über die Bühne.“

Erhardt Liehr, SKV-Präsident Quelle: Lennart Plottke

Dazu verwandeln die Akteure das Theater in der alten Schule (ThiaS) vorübergehend in ein „SKV-Studio“. Von hier aus präsentieren Elferratsminister Guido Krüger und DJ Jannes Russnak Karnevalsfreunden das Programm auf einem YouTube-Kanal. Darüber hinaus werden die Programme des Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkarnevals vorab unter coronaschutzkonformen Bedingungen aufgenommen.

In den Gruppen des SKV, die sich nahezu ausnahmslos an der Umsetzung des neuen Mottos beteiligen, herrscht bei den Vorbereitungen reges Treiben. „Tanzgruppen proben und fertigen ihre Kostüme, der Männerchor studiert die neu arrangierten Lieder ein und Büttenredner wie auch Prinzenpaar bereiten sich auf ihre Solo-Auftritte vor“, zählt Liehr auf. „Die Maler haben den Entwurf der leider nicht zum Druck gekommenen Eintrittskarte und andere Motive bereits in Bildern eingefangen, Deko-Team, Beleuchter und Spezialisten schaffen eine Kulisse, die Karnevalsstimmung aufkommen lassen wird.“

Im Nachwuchskarneval bereitet Clown Bella alias Ministerin Ulrike Winkhaus mit ihren Clown-Kollegen Knollo und Tommi die Programme der rund 80 Mitwirkenden vor. „Die Umsetzung des gesamten Vorhabens liegt in den Händen von Benjamin Teubler, der schon im letzten Jahr für das erfolgreiche Livestreaming technisch verantwortlich zeichnete“, so Liehr. „Unterstützung bei der Tontechnik erfährt er dabei durch die Firma Juris.“

Den Link zum Livestreaming finden die Anhänger des Satower Karnevals am 26. Februar 2022 auf der Homepage des SKV unter www.satowia.de. Über den QR-Code auf dem Flyer im Facebook-Account des Vereins sowie auf den aushängenden Plakaten kann man den Zugang ebenfalls finden. „Ein ganz herzlicher Dank geht an alle Förderer des Vereins, die mit Geld- und Sachspenden wesentlich zur Umsetzung des Vorhabens beitragen“, betont Erhardt Liehr. „Aber auch die Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen können sich am Abend des Online-Karnevals über einen QR-Code an einer Spendenaktion zugunsten des als gemeinnützig anerkannten Vereins beteiligen.“

Von Lennart Plottke