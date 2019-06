Kröpelin/Neubukow

Nach der Kommunalwahl, an der sich in Kröpelin gut die Hälfte (50,24 Prozent) und in Neubukow knapp die Hälfte (49,39 Prozent) aller Wahlberechtigten beteiligten, sind die 17 bzw. 15 Plätze in den Stadtvertretungen vergeben. Über die namentliche Sitzverteilung hat die OZ am 27. Mai berichtet.

Neben der gestiegenen Wahlbeteiligung (2014 betrug diese nur 38,46 Prozent in Kröpelin und 39,1 in Neubukow) sticht eine Veränderung in Kröpelin gleich ins Auge. Denn hier ziehen erstmals die Grünen dank ihrer 6,3 Prozent Wählerstimmen mit einem Vertreter, mit Steffen Gäde aus Klein Siemen, ins Kommunalparlament ein.

Heute berät Kröpelins CDU über Kräfteeinsatz

Auf den zweiten Blick fallen in Kröpelin die Verluste gegenüber der Wahl von 2014 an Stimmenprozenten bei der CDU (von 41,3 auf 38,37), bei der SPD (von 23,6 auf 15,12) und bei den Linken (von 15,9 auf 12,23) auf. Dagegen steigerte die autarke Freie Wählergemeinschaft Kröpelin ihren Stimmenanteil deutlich um rund 11,8 Prozentpunkte gegenüber 2014. Die meisten Wählerstimmen in dieser Gruppe erhielt der Bau-Unternehmer Mirko Fedtke – seinen 269 Stimmen folgt der bisherige FWG-Fraktionschef, Dieter Sartorius, mit 257 Stimmen vor Paul Schlutow mit 250 und schließlich Ralf Ohde mit 133 sowie Guido Winkler mit 129 Stimmen.

Bei den Christdemokraten gehören Thorsten Ruf (100 Wählerstimmen), Thomas Lehner (110) und Hans-Jürgen Lieske (88) nicht mehr zur ersten Reihe in der Stadtvertretung. Ob sie und/oder andere Kandidaten von der CDU-Liste als sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen weiter mitarbeiten werden, könnte sich in den nächsten Stunden entscheiden. Denn die CDU-Leute kommen heute in dieser Sache in Kröpelin zusammen. Roswitha Händler, für sie stimmten nur 47 Wähler, wird dabei ihre Bereitschaft erklären, als sachkundige Einwohnerin mitwirken zu wollen. „Meine Präferenz liegt bei Bau und Liegenschaften. Ich will, dass endlich der Flächennutzungsplan in die Gänge kommt und das da was passiert“, betont die Finanzbeamtin im OZ-Gespräch. In ihren Augen ist das A und O für die Entwicklung Kröpelins, dass man endlich aus den Puschen komme und der Flächennutzungsplan in Angriff genommen werde.

„Dieser Plan wurde zwar im November 2017 beschlossen, jedoch war auf meine Nachfrage im Dezember 2018 noch nichts dafür getan worden. der Flächennutzungsplan ist die Grundlage für viele Entscheidungen, er ist die Vision für die Stadt ,Wo soll die Reise hingehen’. Ohne diesen Flächennutzungsplan wird es zukünftig keine Baugebiete geben, somit auch keinen nennenswerten Zuzug für die Stadt. Viele Gemeinden machen es uns vor, in den Umlandgemeinden gibt es ein Wohngebiet nach dem anderen Es wird Zeit, dass wir die rote Laterne in Bezug auf die städtische Entwicklung abgeben“, hatte Roswitha Händler in ihren Wahlzielen formuliert. Jetzt erinnert sie daran, dass alle anderen bis zur letzten Stadtvertretersitzung im Mai noch rumgemosert und nicht gewollt hätten: „In den Wahlbroschüren stand dann aber alles drin.“

Am 25. Juni Konstituierung in Neubukow

Auch in der künftigen Stadtvertretung von Neubukow gibt es nach der Wahl deutliche Veränderungen. Die SPD-Fraktion ist vollkommen ausgetauscht. Drei Männer – SPD-Mitglied Michael Mundt (245 Stimmen) hat bereits unmittelbare „Parlamentserfahrungen“ aus einer früheren Legislaturperiode – stehen bereit. Auch Daniel Scheel (103 Stimmen) vom Bürgerbund war bereits einmal Mitglied der Stadtvertretung. Er war Ende 2014 aus der Bürgerbundfraktion ausgetreten, weil es Unstimmigkeiten mit dem Fraktionsvorsitz gegeben haben soll. Damals stand Michael Harms (jetzt 364 Stimmen) an der Spitze. „Micha möchte es nicht mehr machen, er will sich ein bisschen zurücknehmen. Ich wäre dafür, dass Anja die Fraktion führt“, sagt Daniel Scheel über seine Lebenspartnerin Anja Boldt (147 Stimmen), die jetzt ebenfalls Mitglied der Stadtvertretung wird. Als sein persönliches Ziel im künftigen Wirken als Volksvertreter sieht der 41-Jährige die Beseitigung des Gestanks von Neubukows Schweinemastanlage an: „Es gibt wieder besonders starke Ausdünstungen. Da müssen vernünftige Filteranlagen rein!“

Für den 25. Juni ist im Bürgerhaus von Neubukow die konstituierende Sitzung der neuen Stadtvertreter geplant.

Thomas Hoppe