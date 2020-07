Ende des 19. Jahrhunderts steigen die Bedürfnisse der Urlauber erheblich. Einheimische werden erfinderisch. Gewerbetreibende erwirtschaften in der Badesaison erste größere Gewinne. Ein Blick zurück.

So wurden die Seebäder in Mecklenburg zu gehobenen Konsumzentren

Historie - So wurden die Seebäder in Mecklenburg zu gehobenen Konsumzentren

Historie - So wurden die Seebäder in Mecklenburg zu gehobenen Konsumzentren