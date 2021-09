Softeis-Mai aus Neubukow zieht ins Finale beim OZ-Eisdielentest

Neubukow

Wo gibt es das leckerste Eis in und um Bad Doberan? Wenn es nach den OZ-Leser geht, die beim großen Eisdielentest abgestimmt haben, ist das Ergebnis eindeutig. „Softeis-Mai“ aus Neubukow konnte sich klar gegen die Konkurrenz beim Doberaner Regionalausscheid durchsetzen.

Fast 50 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten für diese Eisdiele in der Region Bad Doberan. Das Eiscafé Katharina in Kühlungsborn belegte Platz zwei mit 19,3 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von der Coco Eismilchbar in Bad Doberan (17,2 Prozent). Insgesamt nahmen 192 Menschen an der Umfrage teil.

Außergewöhnliche Eissorten

Martin Mai „Poupidou“ von der Firma Softeis Mai-GbR rechnete nicht damit, noch einmal so gut abzuschneiden. „Aber es zeigt, dass die Kunden unsere Arbeit wertschätzen und sich über unser Angebot freuen“, sagt er. Mai ist sich sicher, dass seltene Eissorten wie Holundereis und saisonale Angebote wie Marzipan-Mohneis im Herbst oder „heiße Oma“ mit Schokolade,Eierlikör und Sahne die Kunden überzeugen. „Wir bieten auch dänisches Softeis an, was in so kleinen Orten sonst nicht zu finden ist“, betont er. Auch Slusheis und Milchshakes gehören dazu.

Auf der Terrasse werde solange bedient, wie es die Temperaturen zulassen. Innen wird mit Trennwänden aufgerüstet. Ansonsten gibt es auch Außer-Haus-Verkauf. „Wir sind ja nur eine kleine Eisdiele. Jetzt sind wir voller Hoffnung auch beim Landeswettbewerb in den vorderen Plätzen zu sein.“

Die Abstimmung im Finale läuft bis zum 19. September um 12 Uhr. Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von OZ