Altenhagen

Die Stadtvertreter von Kröpelin könnten am Donnerstag mit ihrer Zustimmung für mehrere Bauprojekte die nächsten Weichen stellen. Dabei geht es unter anderem um zwei Solarparks.

Einer könnte auf dem Gelände der alten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) in Altenhagen entstehen. Am Straßenrand Wohnbebauung und Gewerbe. So sieht es der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Altenhagen Hof“ vor, über den die Stadtvertreter ab 18 Uhr auf ihrer Sitzung in der Aula der Grundschule beraten.

Grundstückskauf vor drei Jahren

Karl Stütz, Geschäftsführer der Ostalb Renewables GmbH, hat vor drei Jahren das LPG-Grundstück gekauft. „Wir haben hier die Möglichkeit einer sinnvollen Nutzung des Grundstücks gesehen“, begründet er den Kauf. Derzeit werde das Gelände nicht genutzt. Die Stallanlagen verfallen, werden sogar schon als illegale Müllkippe missbraucht. „Deshalb haben wir jetzt alles abgesperrt.“

Das Grundstück habe er eher durch Zufall gefunden. Der Mann aus Süddeutschland war schon öfter beim Frank-Zappa-Festival in Bad Doberan und kenne die Gegend daher. Er sei Projektentwickler, habe Potenzial in dem Grundstück gesehen. „Unser oberstes Ziel ist eine sinnvolle Nutzung, aber die hängt von vielen Vorgaben ab“, so Karl Stütz. So war eine komplette Wohnbebauung auf dem Areal während des Verfahrens für den Flächennutzungsplan, der als Grundlage für den B-Plan gilt, abgelehnt worden. Daher sei zusammen mit dem Ortsbeirat eine Bebauung mit Fotovoltaikanlagen vorgeschlagen worden.

Die Stadtvertreter entscheiden am Donnerstag noch über einen zweiten Solarpark, der an der Bahnstrecke bei Brusow geplant wird. Hierbei geht es bereits um den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des B-Planes. Baurecht besteht nach Zustimmung aber noch nicht. Der B-Plan geht in die Auslegung.

Weiterhin soll der Auftrag für die Sanierung mehrerer Straßen erteilt werden, darunter die Wismarsche Straße und Bölkenhufen. Zudem stehen Entscheidungen über neue Spielgeräte für Spielplätze in Kröpelin, zwei Radservicestationen und ein Grundsatzbeschluss über einen straßenbegleitenden Radweg an der Landesstraße 11 vom Kreisverkehr an der Mosterei Satow bis Ortseingang Altenhagen auf der Tageordnung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sitzung der Kröpeliner Stadtvertreter findet in der Aula der Grundschule „Am Mühlenberg“ in der Schulstraße 1, um 18.30 Uhr statt.

Von Anja Levien