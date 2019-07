Kühlungsborn

Gebeizter Dorsch und süße Ravioli statt Nackensteak und Kartoffelsalat: Beim Sommer BBQ (kurz für Barbecue) in Kühlungsborn standen am Samstag Spitzenköche aus der Region an den Grills. Sechs Restaurants waren im Park des Hotels Upstalsboom vertreten. Zum Essen kamen mehr als 800 Gäste. „Das ist ein Fest für die Kühlungsborner“, sagt Kira Schriewer, Marketingleiterin beim Upstalsboom. Man treffe sich hier mit Freunden oder Kollegen.

Es ist bereits das dritte Mal, dass im Garten des Hotels gegrillt wird. Dabei machen sich die Köche im wahrsten Sinne des Wortes warm: Für die Gourmettage in dem Ostseebad. Von Oktober bis Dezember stehen sie alle wieder an den Töpfen. „Mit dem BBQ im Sommer wollen wir die Zeit bis dahin ein bisschen besser auskosten“, sagt Kira Schriewer.

Grillen im Zelt

Zum Kosten sind auch Nicole und Karsten Ringel aus Parkentin gekommen. Sie sind zum erste Mal dabei Nicole Ringel hat ihrem Mann die Karten zum Geburtstag geschenkt. Nun probieren sie sich durch die Pagodenzelte, in denen jeweils ein Koch seine Kreationen anbietet. Den Kaninchen-Chorizo-Tomaten-Brotsalat von Christian Marzahn von der Orangerie in Heiligendamm haben sie schon gekostet. Und die 24 Stunden gegarte Rinderkeule mit Römer-Rauke-Salat, geräucherter Paprikasoße und Püree. „Unser Favorit ist bisher aber der Lachs“, sagt Karsten Ringel. Die geräucherten Lachsdominos auf Wakame-Glasnudel-Saat mit Wasai-Mayo kredenzt Felix Möller vom Hotel Upstalsboom. „

Sein Chef, Frank Baarde, koordiniert die Veranstaltung. „Jeder sagt, was er machen möchte und dann wird das abgesprochen. Das haut eigentlich immer ganz gut hin.“ Mit dabei sid außerdem Toralf Warnke vom Travel Charme, Andreas Neumuth vom feels Beach Club Hotel und Yves Kalweit vom Rostocker Neptun Hotel.

Aziz Ouardi vom Restaurant Meergut in Kühlungsborn ist zum ersten Mal beim BBQ dabei. Fast schon klassisch gibt es bei ihm gegarten Schweinebauch mit Grünzeug und American-Dressing. „Das kommt gut an“, sagt der Italiener.

Cora Meyer