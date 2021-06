„Sommer war’s“: Lippi dreht mit MDR in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Kurz muss Wolfgang Lippert dann doch überlegen: „Ob hier der schönste Fleck an der Ostsee ist?“, fragt der beliebte Entertainer und lässt den Blick an der Kühlungsborner Seebrücke über den Strand schweifen. „Ich sag‘ mal so: Die Ostsee ist doch überall am Schönsten!“ Ein schlauer Satz – schließlich sei er ja auch ein bisschen „Rügen verpflichtet“, erklärt Lippi, der seit mehr als 20 Jahren als Balladensänger und Schauspieler bei den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek sein Publikum begeistert.

„Es gibt hier so einen tollen Mix aus Leuten und Geschichten – eine bessere Visitenkarte kann man für den Ort gar nicht abgeben.“ Wolfgang Lippert, Entertainer Quelle: Lennart Plottke

Dabei hat ihm das Ostseebad die Entscheidung in den vergangenen Tagen wahrlich nicht leicht gemacht. Mit einem Drehteam des MDR ist der 69-Jährige im Rahmen seiner Sendung „Sommer war’s – Meer geht nicht“ in Kühlungsborn unterwegs. Und hat dabei nach eigenem Bekunden „so viele bezaubernde Herzensmenschen“ kennengelernt. „Ob im Restaurant Vielmeer, in der Villa Baltic, am Grenzturm, im Eiscafé Katharina oder in der Pension ,Weißt Du noch ...’“, zählt Lippert auf: „Es gibt hier so einen tollen Mix aus Leuten und Geschichten – eine bessere Visitenkarte kann man für den Ort gar nicht abgeben.“

Drehteam in bezaubernde Gastgeber „verliebt“

Sämtliche Gastgeber seien „ganz bezaubernd“ gewesen, sagt auch Drehbuchautorin Martina Teubert, die seit 2014 bei der MDR-Sommertour den „roten Faden“ in der Hand hält: „Wir haben uns alle ein bisschen verliebt.“ Eigentlich sollte bereits im vergangenen Jahr in Kühlungsborn gedreht werden. „Bis zum 12. März 2020 war ich zu Recherchen hier“, erinnert sich Teubert. „Einen Tag später wurde der erste Lockdown verkündet.“ Also Kommando zurück, kein Dreh, allen potenziellen Partnern absagen: „Da hat das Herz geblutet.“

Zur Galerie Mit dabei waren unter anderem Seebrücke, Restaurant „Vielmeer“, Villa Baltic und Pension „Weißt Du noch ...“

Umso mehr Energie stecke das Team in den diesjährigen Ostsee-Ausflug, macht Teubert deutlich: „Wir wollen ein bisschen in Urlaubserinnerungen schwelgen, dazu gibt es Sommerhits und jede Menge spannende Geschichten.“ Etwa die von Peter Weide und dem Restaurant „Vielmeer“ am Kühlungsborner Hafen. „Wir haben über die Entstehung des Bootshafens gesprochen, über die Eröffnung des Restaurants vor mehr als 15 Jahren“, erklärt Wolfgang Lippert. „Das war noch echte Pionierarbeit.“

Höhepunkt: Kleines Konzert auf der Hafenterrasse

Ein Höhepunkt: Sein gemeinsamer Auftritt mit der Band „Die Guten“ auf der Hafenterrasse: „Da gab es eine besondere Version von ,Erna kommt’, dazu habe ich meinen neuen Song ,Zweimal Rügen-Paris’ gesungen – abgewandelt auf Kühlungsborn. Das war eine tolle Atmosphäre.“ Apropos neuer Song: „Der Lockdown hat mich – im Gegensatz zu vielen Kollegen – zum Glück nicht so getroffen“, erklärt Lippert. „Ich bin einigermaßen breit aufgestellt.“

Besondere Bühne: Wolfgang Lippert singt mit der Band „Die Guten“ auf der Hafenterrasse vorm „Vielmeer“ seinen Hit „Erna kommt“ und seinen neuesten Song „Zweimal Rügen-Paris“. Quelle: Anja Behrendt

So seien etwa seine Sendungen „Ein Kessel Buntes“ und „Damals war’s“ im MDR weitergelaufen, dazu komme seit Januar eine gemeinsame Musiksendung mit Moderator und „Buddy“ Jürgen Karney im R.SA-Frühstücksradio: „Und ich habe im vergangenen Jahr mein Album ,Glücklich’ produziert.“ Dennoch: Dass viele Veranstaltungen abgesagt worden seien – darunter jetzt auch wieder die Störtebeker Festspiele – mache ihn traurig: „Das ist eine ganz bittere Pille.“

Spannende Grenzturm-Geschichten

In Kühlungsborn sei auch der Dreh am Grenzturm eindrucksvoll gewesen, sagt Wolfgang Lippert: „Hier erzählen wir die berührende Geschichte eines Erfurters, dessen Fluchtversuch über die Ostsee im Jahr 1982 gescheitert ist und der dafür mit sechs Jahren Knast in Bautzen bestraft wurde.“ Dennoch: „Mittlerweile führt der Mann ein glückliches Leben – auch das bilden wir in unserer Sendung ab.“

Auch spannend: „In der Villa Baltic haben wir Marita Karl und Wolfgang Baade von der Heimatstube getroffen“, so Lippert. „Sie haben uns das denkmalgeschützte Gebäude gezeigt und über die Historie gesprochen – und es ist ein bisschen angeklungen, was den Menschen mit Blick auf die Entwicklung des Hauses wirklich am Herzen liegt.“

An der Seebrücke hat das Thermometer mittlerweile die 30-Grad-Marke erreicht. „Du hast da schon einen Fleck“, sagt Kameramann Philipp lachend und deutet auf das leicht verschwitzte Shirt des Entertainers. „Na und“, antwortet Lippert und winkt ab. „Da könnten durchaus noch ein paar mehr dazu kommen.“ Ist schließlich Sommer – und auch die anderen Protagonisten dürfen sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Mini-Sommerspektakel an der Seebrücke

Gefordert ist auch die Samba-Tanzgarde des Karnevalklubs Kühlungsborn (FKK). Zu Musik und Rhythmen von Jennifer Lopez und Shakira zeigen die jungen Mädchen unter Anleitung von Trainerin Katharina Schulz, wie Sommerkarneval an der Küste geht. „Das Sommerspektakel musste ja leider auch in diesem Jahr ausfallen“, erklärt Martina Teubert. „Das wollten wir zumindest im Mini-Format darstellen.“

Kamera läuft: Lippi bei einer Anmoderation mit der Samba-Tanzgarde des FKK. Quelle: Lennart Plottke

Mit Erfolg – die Schaulustigen rund um den Seebrückenvorplatz sind jedenfalls begeistert. Mit der letzten Einstellung schwenkt die Kamera von der Tanzgarde über die Seebrücke Richtung Ostsee. Und der gemeinsame Ruf von Wolfgang Lippert und den jungen Kühlungsbornerinnen könnte auch das Motto dieses Ostsee-Sommers sein: „Jetzt schalten wir um in den Flugmodus!“

Info: „Sommer war’s – Meer geht nicht“, 18. Juli, 20.15 Uhr, MDR

Von Lennart Plottke