Kühlungsborn

An den Drehtag mit Wolfgang Lippert vor mehr als drei Wochen kann sich Katharina Schulz noch gut erinnern. Der Entertainer hatte für die MDR-Sendung „Sommer war’s – Meer geht nicht“ in Kühlungsborn gedreht und war auch bei ihr im Eiscafé Katharina gewesen. „Das war aufregend“, sagt die 45-Jährige und ist schon gespannt auf Sonntagabend 20.15 Uhr, wenn der Film im MDR zu sehen ist.

Das Eiscafé Katharina in der Strandstraße ist ein Vintage-Café. „Das Café gab es schon zu DDR-Zeiten. Zwischendurch stand es leer, wurde anders genutzt“, erzählt die Inhaberin, die das Café wieder eröffnete. „Das fand Wolfgang Lippert, Lippi, gut. Er hat mit der Schwalbe Eis gebracht.“ Im Café hätten Sie dann DDR-Softeis gezapft und sie habe etwas zum Rezept erklärt. Dann sei es an die Kuchentheke gegangen. „Ich habe ihm gezeigt, dass wir noch Ossi-Kuchen wie Kalter Hund oder Käsekuchen haben.“

Für die Dreharbeiten hat es ein Drehbuch von Martina Teubert gegeben, die sich bereits im vorigen Jahr in Kühlungsborn umgesehen hatte. Denn eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr gedreht werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde nichts draus.

„Lippi strahlt eine Ruhe aus“

Doch dieses Jahr rückte das Filmteam an. Die Dreharbeiten seien sehr professionell gewesen, sagt Katharina Schulz. „Das Team vom MDR war abgesprochen und sich einig.“ Im Café hätten sie die Textpassagen einmal gedreht und sie seien im Kasten gewesen. Aufgeregt sei sie schon gewesen. Zwar sei sie durch den Faschingsklub Kühlungsborn (FKK), bei dem sie die Choreografien für die Samba-Gruppe und die Prinzengarde entwickelt, Scheinwerfer und Proben gewohnt, „aber die riesen Kameras vor einem zu haben, ist schon aufregend. Aber Lippi strahlt eine Ruhe aus und hat einem das Gefühl gegeben, dass man das gut macht.“

Zur Galerie Mit dabei waren unter anderem Seebrücke, Restaurant „Vielmeer“, Villa Baltic und Pension „Weißt Du noch“

Als Choreografin vom FKK war sie auch auf dem Seebrückenvorplatz dabei, wo die Samba-Gruppe ihren Einsatz hatte. „Lippi wollte wissen, warum Fischköppe Fasching feiern“, erinnert sie sich. Die Tanzeinlage soll an das Sommerspektakel erinnern, das jedes Jahr in Kühlungsborn stattfindet, letztes und dieses Jahr aber coronabedingt abgesagt wurde. Drei Wochen vor dem Dreh habe die Samba-Gruppe mit dem Einstudieren der Choreo begonnen. Zwei Mal die Woche wurde draußen trainiert. Vorher war wegen der Lockdown-Regeln ein Training nicht möglich.

So geht Samba: Wolfgang Lippert tanzt mit Katharina Schulz vom FKK auf dem Seebrückenvorplatz. Quelle: Lennart Plottke

Nur einige Meter von der Seebrücke entfernt wurde am Grenzturm ebenfalls eine Szene gedreht. Der Verein Ostsee-Grenzturm hat Alfred Kadner an das Team vermittelt, erzählt Vereinsvorsitzende Knut Wiek. „Wir waren Ort des Geschehens“, sagt er zu den Dreharbeiten. Der Fokus liegt auf der Fluchtgeschichte von Alfred Kadner. Er habe versuchte vom Kühlungsborner Zeltplatz mit seinem Scooter, ein Schleppgerät, über die Ostsee nach Schleswig-Holstein zu gelangen, erzählt Knut Wiek. „Er war Gutachter bei der Verkehrspolizei in Erfurt. Über einen Mittelsmann hatte er den Scooter und Ausrüstung bekommen und den Scooter auf einem Baggersee ausprobiert.“ Im Westen kam er nicht an. Er sei bei der Flucht von einem DDR-Grenzboot aufgenommen und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach drei Jahren habe er ausreisen können und lebt in Stuttgart.

Dreharbeiten am Grenzturm in Kühlungsborn für die Sendung „Sommer war’s“ mit Wolfgang Lippert. Hier ist der Entertainer im Gespräch mit Alfred Kadner. Quelle: Grenzturmverein/ Knut Wiek

Ein schönes Erlebnis seien die Dreharbeiten gewesen, sagt Nicole Kaufke, Inhaberin der Pension „Weißt du noch“. „Das war sehr aufregend mit so einem großen Filmteam. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Die Aufregung sei ihr dann vom Team genommen worden, Wolfgang Lippert sei sehr einfühlsam gewesen. „Ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass eine Kamera da war.“ Gedreht wurde in der Küche und im Garten. „Wolfgang Lippert war sehr interessiert. Wir haben von früher erzählt und was Tradition und Gastgeber-Sein ausmacht.“ Für die Pension sei der Film eine „wahnsinnige Möglichkeit, uns zu präsentieren. Wir haben viele Stammgäste, die aus Mitteldeutschland kommen“. Am Sonntag werde sie mit der Familie die Sendung schauen.

Nicole Kaufke sprach mit Wolfgang Lippert über die Besonderheiten ihrer kleinen Pension „Weißt du noch“. Quelle: Anja Behrendt

Auch in der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli wurde gedreht. Ebenso im Vielmeer am Bootshafen und in der Villa Baltic. „In der Villa Baltic haben wir Marita Karl und Wolfgang Baade von der Heimatstube getroffen“, erzählte Wolfgang Lippert am 19. Juni bei den Dreharbeiten auf dem Seebrückenvorplatz. „Sie haben uns das denkmalgeschützte Gebäude gezeigt und über die Historie gesprochen – und es ist ein bisschen angeklungen, was den Menschen mit Blick auf die Entwicklung des Hauses wirklich am Herzen liegt.“ Der Entertainer zeigte sich begeistert von dem tollen Mix aus Leuten und Geschichten.

Von Anja Levien