Biendorf

Am kommenden Wochenende wird in Biendorf wieder gefeiert. Aufgrund der Pandemie findet das Gemeindefest jedoch nicht im gewohnten Stil statt. Es werde keine Veranstaltungen am Tag und auch keine Karussells geben. „Wir machen nur zwei Abendveranstaltungen“, erklärte Bastian Thielk, Inhaber der Balu-Dienstleistungen. Seit vier Jahren kümmern Thielk und sein Team sich um die Organisation des Festes auf dem Sportplatz an der Hauptstraße bei Biendorf.

Auf dem etwa 10000 Quadratmeter großen und eingezäunten Gelände erwarten die Besucher eine Bühne und drei große Bars. „Damit die Abstände eingehalten werden können, setzen wir auf mehrere große Bars, anstelle zweier kleiner und einer großen.“ Des weiteren werde ein Security-Team am Eingang alle nötigen Verordnungen prüfen. Der Eintritt ist mit Muttizettel ab 16 Jahren erlaubt.

Teil der Eintrittsgelder für einen guten Zweck

Am Freitag sorgen Ostseewelle Hit-Radio DJ Alexander Stuth und DJ Benni Teubler auf einer Schlager-, Oldie und neunziger Jahre-Party für Stimmung. Der Eintritt wird an diesem Abend frei sein. Ab 18 Uhr kann die Party steigen. „Wir haben unser Konzept vom Gesundheitsamt genehmigt bekommen und hoffen, dass das bis zum Ende der Woche auch so bleibt“, so Thielk.

Am Sonnabend wird der Eintritt dann 10 Euro kosten, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr nur sieben Euro. Neben DJ Clubstone wird auch Saxophonistin Heidi Jantschick erwartet. Gegen Mitternacht dürfen sich die Partygäste dann auf den Auftritt von DJ Ranji aus Israel freuen.

Einen Teil der Eintrittsgelder möchte der Veranstalter für neue Spielplätze an die Gemeinde geben.

Von Lisa Walter