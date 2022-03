Rostock

Ab an den Strand oder doch lieber zum Bummeln in die Großstadt? Aus Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Flugverbindungen ins In- und Ausland.

Das sind Ziele des Flughafens Heringsdorf auf Usedom

Vom gerade modernisierten Flughafen Heringsdorf werden ab 7. Mai fünf Linien angeboten: Nach Frankfurt am Main, Kassel, Weeze (NRW), Luxemburg und Bern. Vor der Pandemie hoben mehr als 20 000 Passagiere aus Heringsdorf ab. Flughafenchef Dirk Zabel hofft, an diese Zahlen wieder anknüpfen zu können.

Von Rostock-Laage aus in die weite Welt

Der größte Flughafen des Landes in Rostock-Laage gehört seit Januar der Berliner Zeitfracht-Gruppe, die den Airport zum Logistikdrehkreuz machen will. Eines stellt Heinz-Joachim Schöttes, Sprecher der Unternehmensgruppe, aber klar: „Auch nach der Übernahme des zivilen Teils des Flughafens durch die Zeitfracht werden weiterhin Urlaubsflüge ab Rostock-Laage angeboten.“

Bis Ende April starten beispielsweise Flieger nach Fuerteventura, zudem werden die britische Kanalinsel Jersey sowie bis September auch Mailand und Rom angesteuert. Ein Sommerflugplan mit zusätzlichen Destinationen greift dann ab 2. Mai.

Zusatzverbindungen nach Griechenland und Ägypten

Corendon-Maschinen auf dem Rollfeld. Die Airline fliegt von Laage aus mehrere Ziele an. Quelle: privat

Der türkische Flughafen Antalya wird von Rostock-Laage aus das ganze Jahr über zweimal pro Woche angeflogen – und zwar donnerstags und sonntags.

Nach Hurghada gebe es ebenfalls eine ganzjährige Verbindung: Der Flieger in Richtung Ägypten hebe immer montags ab.

„Nach Griechenland kommt man ab Rostock-Laage vom 6. Mai bis 28. Oktober jeweils freitags und auf die Insel Rhodos vom 2. Mai bis 24. Oktober jeweils montags“, so Heinz-Joachim Schöttes.

Vom 21. Mai bis 8. Oktober könnten Urlauber zusätzlich immer samstags nach Luxemburg fliegen. Die Maschinen mit diesem Zielort haben 76 Sitze. Bei anderen Destinationen handle es sich um die Airline Corendon, deren Flugzeuge eine Kapazität von 189 Sitzplätzen pro Tour haben.

Aktuell kein Anbieter für Flüge nach Mallorca

Die Lieblingsinsel vieler Deutschen steht in diesem Jahr allerdings gar nicht mehr auf dem Sommerflugplan in Laage. „Aktuell bietet kein Reiseveranstalter Charterflüge nach Mallorca ab Rostock an“, so der Sprecher. Und daran dürfte sich auch nichts mehr ändern, denn der Flugplan sei fix.

Von Claudia Labude-Gericke