Bad Doberan

„Sie entscheiden heute über meinen Arbeitsplatz“, sagte Beate Fahl, stellvertretende Schulleiterin des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB), auf der Sondersitzung des Bildungsausschusses des Landkreises Rostock. Auf der Sitzung sollte entschieden werden, ob die Beschlussvorlage zur Entwicklung der Berufsschulen im Landkreis Rostock ohne Änderung zurück in den Kreistag geht.

Die Vorlage sieht eine Schließung des Bad Doberaner Standortes zum kommenden Schuljahr 2022/2023, zu Gunsten einer Campuslösung in Güstrow, vor. Das Ziel sei eine Erhöhung der Bildungsqualität in der Berufsausbildung. Die Bündelung der Kräfte an einem Standort wäre die beste Lösung, befand die Schulleitung des RBB, vertreten durch Hanka Becker und Stellvertreterin Beate Fahl.

Vertreter der Arbeitgeber und der Schule gehört

Eine Schließung würde bedeuten, dass die Schüler im Ausbildungsbereich der Gastronomie in Zukunft in Rostock unterrichtet würden. Die Schüler, die ihre Ausbildung im weitesten Sinne im Handel machen, müssten zur Schule nach Güstrow fahren.

Um eine angemessene Entscheidung zu treffen, lud sich der Ausschuss Vertreter der Arbeitgeber und der Schule ein. Unter anderem wurde Beate Heintz, Geschäftsführerin des Bereiches für Aus- und Weiterbildung der IHK zu Rostock, gehört. In ihrer Stellungnahme distanzierte sich die IHK deutlich von der Schließung des Standortes Bad Doberan.

Die Fahrwege, die für viele Auszubildenden entstehen würden, seien zu lang. „Die Fachkräfte-Engpässe nehmen jetzt, nach der Corona-Pandemie, wieder extrem stark zu. Und zwar insbesondere in Gastronomie und Handel“, erklärte Beate Heintz. „In Bezug auf Aus- und Weiterbildung sind diese beiden Branchen die prägenden, die bedeutendsten in unserem IHK-Bezirk.“

Zu weite Fahrwege für die Jugendlichen

Die duale Ausbildung, in Betrieb und an der Schule, sei aus Sicht der IHK der wichtigste Hebel, um die Sicherung der Fachkräfte im Land zu gewährleisten. Alle Signale sollten daher auf Förderung dieser Ausbildung bestehen. Die Schließung eines Schulstandortes bewirke jedoch das Gegenteil. Politik und Verwaltung würden mit einem derartigen Beschluss, die Bemühungen der Wirtschaft Auszubildende zu gewinnen, konterkarieren, so Heintz.

„Handel und Gastronomie sind die beiden Branchen, die bei uns am meisten Jugendliche aus benachteiligten Milieus in eine Ausbildung integrieren“, erklärte Heintz. Diese Jugendlichen seien aber auch diejenigen, die am wenigsten mobil sind. Die IHK befürchte einen Rückgang der Lehrlinge, da die Jugendlichen nicht bereit wären, beziehungsweise es gar nicht könnten, die Fahrtwege auf sich zu nehmen.

Einen ähnlichen Standpunkt vertrat auch Lars Schwarz (CDU), der sowohl als Kreistagsmitglied als auch als Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern, geladen war. Er war es, der einen Antrag im Kreisausschuss stellte, die Beschlussvorlage erneut im Bildungsausschuss zu diskutieren.

Dehoga sieht negative Auswirkungen auf die Ausbildung

Die Arbeitgeberverbände wären nicht ausreichend im Beteiligungsverfahren involviert gewesen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) habe als Branchenverband in der vergangenen Woche eine Stellungnahme zu der Beschlussvorlage eingereicht. Darin spricht sich auch dieser gegen die Schließung des Schulstandortes aus, da die Mitglieder negative Auswirkungen auf die Gastgewerbe-Betriebe im Landkreis befürchten.

Die Abgabe der Branche an die kreisfreie Stadt Rostock sieht Schwarz auch als Kreistagsmitglied kritisch. „Wir haben als Kreistagsmitglieder die Möglichkeit unseren Landkreis zu stärken. Mit dieser Maßnahme würden wir ihn schwächen.“ Schwarz sprach sich während der Diskussion der Ausschussmitglieder immer wieder gegen die Schließung des Standortes aus.

Schulleitung für die Schließung

Seit Anfang vergangenen Jahres ist Beate Fahl die stellvertretende Schulleiterin des RBB. So beginnt sie ihre Vorstellung und ihr emotionales Plädoyer vor den Politikern. Seit fünf Jahren arbeite sie an dem Berufsschulstandort in Bad Doberan. Daher übernehme sie das Wort und nicht Schulleiterin Hanka Becker, die neben ihr saß. „Mir liegen als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin in erster Linie die Schüler am Herzen.“ Sie hoffe, dass es den Politikern ebenso geht.

Aus Perspektive der Schüler sehe sie einen Qualitätsgewinn in der Ausbildung. Die Unterrichtsqualität könnte in Bad Doberan nicht so sein, wie es an dem Standort in Güstrow wäre. „Wir sind ein regionales Berufliches Bildungszentrum, so heißen wir, aber das sind wir nicht. Wir sind zusammengeschmissene Schulen, die nie ein Zentrum werden können, wenn wir auf dieser Distanz miteinander arbeiten.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitglieder haben knapp abgestimmt

Vor allem wenn Kollegen krank werden, klaffen Lücken im Unterrichtsplan in Bad Doberan, denn dort gibt es nur drei Fachkräfte. Das sei ein Desaster für die Schüler, da sie nur 13 Wochen im Jahr im Unterricht sitzen. Genau wegen dieser 13 Wochen sei die Diskussion, um die Fahrwege, für Fahl nicht so stark zu gewichten. Denn mit der Schließung könnte der Campus in Güstrow entwickelt werden.

Die Mitglieder des Bildungsausschusses empfahlen die Beschlussvorlage nach einer langen Diskussion mit fünf Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen in den Kreistag. Dieser tagt am 27. Oktober und wird erneut über die Beschlussvorlage und damit über die Schließung der Berufsschule Bad Doberan entscheiden.

Von Lisa Walter