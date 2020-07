​Sozialministerin Drese übergibt 75 000 Euro an Familienferiendorf Rerik

Rerik

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) hat im Rahmen ihrer Info-Tour an die Familienferienstätte der Awo Sano gGmbH in Rerik einen Förderbescheid in Höhe von 75 000 Euro übergeben. Die Mittel stammen aus dem MV-Schutzfonds und dienen der Abmilderung von Schäden, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind. „Der Schutzfonds umfasst gezielt Unterstützung für Familien- und Jugendeinrichtungen“, erklärte Drese. „Mit den Landesmitteln sollen die Einrichtungen in ihrer Existenz gesichert werden, damit ihre für Familien wichtigen Angebote auch in der Zukunft aufrechterhalten werden können.“

„Unsere Familienferienstätten in Mecklenburg-Vorpommern sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt und entsprechend ausgestattet.“ Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Quelle: Ministerium

Drese warb dafür, dass Familien ihren Urlaub in einer der 13 gemeinnützigen Familienferienstätten im Land verbringen: „Unsere Familienferienstätten in Mecklenburg-Vorpommern sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt und entsprechend ausgestattet. Dank ihrer Gemeinnützigkeit können hier besonders Familien mit mittleren und geringen Einkommen erholsame Ferien zu familienfreundlichen Preisen erleben.“

Attraktive Familienunterkünfte

Das Familienferiendorf Rerik bietet moderne und teils barrierefreie Ferienhäuser und Appartements. Wellness, Sportangebote sowie eine hauseigene Kinderbetreuung machen die Unterkünfte für Groß und Klein attraktiv.

Seit Mitte Mai können Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern und aus den anderen Bundesländern beherbergt werden. Die Familienferienstätten haben ihre Hygienestandards und Abläufe angepasst, so dass der Schutz der Gäste und Mitarbeitenden gewährleistet ist.

Von Lennart Plottke