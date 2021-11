Bad Doberan/Kröpelin

Im Wartezimmer des Doberaner Allgemeinmediziners Dr. Nils Akkermann hängt eine Tafel. Darauf stehen unter der Überschrift „Womit haben wir DEN bloß ,verdient’?“ fünf Wörter: Selbstverliebter, Planloser, Aufgeblasener, Hochstapelnder Naseweis – gebildet aus den Anfangsbuchstaben des amtierenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU). „Das kommt sowohl bei den Patienten als auch beim Personal sehr gut an“, sagt Akkermann und schüttelt den Kopf. „Wir haben so einen unfähigen ,sogenannten’ Gesundheitsmister – unglaublich!“

Ein Statement, das alles sagt: Diese Tafel hängt im Wartezimmer der Praxis von Dr. Nils Akkermann in Bad Doberan. Quelle: privat

Der Mediziner bezieht sich damit auf Spahns jüngsten Vorstoß, den Biontech-Pfizer-Impfstoff für Hausarztpraxen zu rationieren. „Einerseits kündigt er an, dass wir jetzt mit den Impfungen richtig loslegen sollen, und am nächsten Tag heißt es: Nö, nö, aber nicht mit Biontech – das kann man doch niemandem mehr erklären.“ Das Gesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für dieses Vakzin angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten, eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse.

Ärzte sind gezwungen, Moderna zu verimpfen

Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben. „Wie kann man versprechen, 8,8 Millionen Biontech-Impfdosen nach Afrika zu schicken?“, fragt Akkermann. „Das hätte man doch auch mit Moderna machen können – jetzt sind wir gezwungen, diesen Stoff bis Februar zu verimpfen.“

„Wir haben so einen unfähigen ,sogenannten’ Gesundheitsminister – unglaublich!“ Dr. Nils Akkermann, Allgemeinmediziner in Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Ähnlich kritische Worte findet Jörn von Campenhausen: „Ich bin nur noch fassungslos“, sagt der Kröpeliner Allgemeinmediziner. „Sämtliche Äußerungen und Vorschläge von Jens Spahn und dem Gesundheitsministerium sind nur noch absurd.“ Um seinen Unmut deutlich zu machen, hat auch von Campenhausen an und in seiner seiner Praxis entsprechende Zettel mit unmissverständlichen Sätzen samt Minister-Foto angebracht: „Sorry Leute, ich kapiere einfach nicht, wie man Impfstoffe bestellt. Deswegen ist jetzt Biontech alle. Euer Jens Spahn.“ Und: „Vereinbarte Impfungen bleiben bestehen. Wir können nix für dieses Chaos. Ihr Praxisteam.“

Seit April habe er rund 2000 Menschen geimpft, sagt von Campenhausen. Dazu seien bei einer Impfaktion am vergangenen Freitag 135 weitere Biontech-Impfdosen verabreicht worden. Etwa zwölf Dosen würden in seiner Doberaner Praxis pro Tag verimpft, sagt Nils Akkermann: „Das ist das, was uns zugestanden wird – der Bedarf ist natürlich viel größer.“ Immerhin: Nach einigen Lieferschwierigkeiten hätten die Apotheken jetzt signalisiert, „dass wir demnächst mit ein bisschen mehr Impfstoff rechnen können“.

Hausärzte „Resterampe der Republik“

Jens Spahns Sparankündigung fällt mitten in den Start der Boosterimpfungen und in nie dagewesene Rekord-Infektionszahlen. Sie ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Hausarztverband MV druckte Überkleber für seine Plakate der landesweiten Impfwoche ab 4. Dezember: „Annulliert wegen: Entscheidung der Politik“ steht darauf. „Jens Spahn muss gestoppt werden“, sagt auch der Neubukower Allgemeinmediziner und Hausärzteverbandschef Dr. Stefan Zutz. „Wir sind nicht die Resterampe der Republik.“

Was den Doberaner Hausarzt Nils Akkermann auch ärgert: „Moderna wurde uns als der eigentlich noch bessere Impfstoff zugunsten der Impfzentren immer vorenthalten – auch hier hat die Planung vollkommen versagt.“ Dazu komme, dass es unter seinen Patienten auch einige unter 30-Jährige gebe, so Akkermann: „Und für die wird der Moderna-Impfstoff ja gar nicht empfohlen.“ Sieht auch Jörn von Campenhausen so: „Wir haben mit Moderna überhaupt keine Erfahrung, die Freigabe und Handhabung gestaltet sich schwierig – das ist für uns ein großer Mehraufwand.“

Geringere Durchbruchquote bei Moderna

In MV wird bislang vorwiegend mit Biontech-Pfizer geimpft. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, für die Boosterimpfung nicht zwischen Biontech- und Moderna zu wechseln. Moderna sei aber nicht schlechter: Die Durchbruchquote sei bei dem US-Vakzin sogar geringer als bei Biontech-Pfizer, sagt ein Arzt, der schon lange Moderna einsetzt, mit Verweis auf Angaben des Robert Koch-Instituts.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit all diesen Themen müsse er sich neben dem „normalen“ Sprechstunden-Betrieb beschäftigen, macht Nils Akkermann deutlich: „Das Wartezimmer ist konstant voll – an langen Tagen haben wir knapp 100 Patienten, sonst 60 bis 70.“ Ein Arzt sei allein für die „Infektionssprechstunde“ eingeteilt: Wer Erkältungssymptome hat, muss telefonisch einen Termin in der Praxis vereinbaren und geht dann über den Hof zum jungen Arzt Christoph Konkolefski, der die Patienten in Vollschutzausrüstung empfängt: „Ein harter Job.“

Hart sei es auch, wenn ihn Patienten schon aktiv auf der Straße ansprechen und darum bitten würden, nicht mit Moderna geimpft zu werden, so Akkermann: „Sie hätten den Biontech-Impfstoff so gut vertragen und wollen den natürlich auch weiter bekommen – es ist ein Trauerspiel.“

Von Lennart Plottke