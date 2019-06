Rerik

Einen vorher schon festgelegten Terminplan gibt es beim jährlich in Rerik stattfindenden Hawaiian Sportsfestival der Kanuten nicht, lediglich ein grobes Programm, dessen Details je nach Wetterlage kurzfristig festgelegt werden. Vor allem die Windrichtung spielt eine große Rolle. Weil der Wind am Freitagnachmittag eher mäßig aus Nordwest wehte, starteten die 20 Zweiercrews in Rerik neben der Seebrücke. Ihr Ziel: das etwa 24 Kilometer entfernte Börgerende. Eine Alternative bei anderen Windverhältnissen wäre die Strecke zwischen Timmendorf auf Poel und Rerik gewesen. Auch am Sonnabend wird um die Wette gepaddelt. Gegen 11 Uhr könnten dann die Einer, ebenfalls nach Börgerende starten.

Die Teilnehmer des Hawaiian-Sportfestivals in Rerik kommen auch dieses Jahr wieder aus mehren Bundesländern. Auch internationale Athleten sind dabei, darunter eine Crew aus Tschechien sowie gemeinsam in einem Boot, ein Australier und ein Südafrikaner.

Rolf Barkhorn